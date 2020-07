Das Cover von FIFA 21 ist enthüllt. Mega-Talent Kylian Mbappé von Paris St. Germain wird auf dem neuen Spiel zu sehen sein. Was bedeutet das für seine Karte?

Das ist FIFA 21 Coverstar Mbappé: Fußballfans und FIFA-Spieler werden den jungen Angreifer zur Genüge kennen. Er gilt als absolutes Phänomen, ist mit gerade mal 21 Jahren schon Weltmeister und prägt das Spiel seines Vereins PSG.

In FIFA ist er für sein explosives Tempo bekannt – Mbappé ist aber nicht nur einer der schnellsten, sondern auch besten Spieler im ganzen Spiel. Nun ist er auf dem Cover – offenbar in allen Editionen.

So sieht das Key Art der Standard Edition mit Mbappé aus

Wie stark wird Mbappé jetzt?

Was bedeutet das für das Spiel? Einen hundertprozentig sicheren, direkten Rückschluss auf das Spiel selbst kann man vom Coverstart nicht ziehen. Abgesehen davon, dass wir Mbappé voraussichtlich in vielen Menüs und ähnlichem sehen werden.

Schaut man aber auf die letzten Coverstars, ist ziemlich klar, dass die Spieler, die den Titel zieren, in der Regel auch extrem gute Werte haben:

Virgil van Dijk etwa zählte in FIFA 20 zu den besten Karten überhaupt.

Zinedine Zidane führte eine Riege neuer Ikonen für das Spiel an.

Hazard hatte zum Spielanfang von FIFA 20 die viertbesten Spielerwerte insgesamt.

Da Mbappé in der realen Welt ebenfalls sehr stark spielt, dürfte klar sein: Das PSG-Talent wird in FIFA 21 zu den besten Spielern überhaupt zählen. Das gilt in Ultimate Team sowieso schon, aufgrund seiner vielen Spezialkarten:

Dies ist nur ein Teil der vielen Mbappé-Karten

Mit einer Gesamtwertung von 89 fiel Mbappé zum Start von FIFA 20 noch knapp aus den Top 10 der besten Spieler raus. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass das Mega-Talent in diesem Jahr nochmal bessere Werte hat und sich einen Platz in den Top 10 holt. Schließlich hat er auch im realen Fußball wieder Tore am Fließband geschossen. Allein in der Liga traf er bei 20 Einsätzen 18 Mal.

Für Mbappé erfüllt sich ein Traum

Das sagt Mbappé: In einer Mitteilung von EA Sports erklärte der Angreifer, dass es für ihn ein „wahrgewordener Traum“ sei, auf dem Cover von FIFA 21 zu stehen.

„Ich spiele dieses Spiel seit meiner Kindheit und fühle mich geehrt, eine ganz neue Generation von Fußballern zu repräsentieren und in der gleichen Gruppe zu sein wie viele andere herausragende Fußballer, mit denen ich diese Ehre nun teile“ Kylian Mbappé im offiziellen Statement

So sehen Champions- und Ultimate Edition aus

Während Mbappé zu den Top-Karten in FIFA 21 zählen dürfte, müssen wir uns wohl auch von einigen Spielern verabschieden. Hier sind 6 Spieler, die im nächsten Spiel wohl keinen neuen Karten bekommen dürften.