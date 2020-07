Diese 6 Spieler kriegen in FIFA 21 keine neuen Karten mehr

Irgendwann ist es Zeit Abschied zu nehmen. Mehrere bekannte Fußballer beenden ihre Karriere – und sind damit auch in FIFA 21 nicht mehr dabei. Wer fehlt im nächsten FIFA-Teil?

Jedes Jahr beenden Fußballer ihre Karriere und können dabei teilweise auf sehr große Erfolge zurückschauen. Auch FIFA 20 läuft so langsam auf sein Ende zu – und dass wir diese sieben Spieler in FIFA 21 wiedersehen, ist ziemlich unwahrscheinlich.

Bastian Schweinsteiger

Das ist Bastian Schweinsteiger: Mit Bastian Schweinsteiger beendete der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 seine Karriere. Der Mittelfeldspieler gehörte über Jahre zu den ganz großen in Deutschland und prägte das Spiel des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft.

Schweinsteigers letzte starke Karte in FIFA 20

Später lief er für Manchester United und zuletzt für Chicago Fire auf. In FIFA 20 bekam er nochmal eine End-of-an-Era-Karte, die seine Laufbahn würdigte. In FIFA 21 wird er darum wohl fehlen.

Claudio Pizarro

Das ist Claudio Pizarro: Bei Claudio Pizarro weiß man ja nie so ganz genau. Der 41-jährige Stürmer hat seine Karriere nun offiziell endgültig beendet. Aber wer weiß, am Ende steht er nächste Saison doch wieder irgendwo auf dem Platz und netzt gegen Spieler, die nicht mal halb so alt sind wie er. Sollte es nun aber tatsächlich beim beschlossenen Karriereende bleiben, kann der Peruaner auf eine grandiose Laufbahn mit weit über 400 Einsätzen in der Bundesliga zurückschauen.

Allzu viel Tempo hatte Pizarro zuletzt nicht mehr

In FIFA 20 dürfte er in Ultimate Team nicht mehr allzu viele Tore geschossen haben – da wäre es eigentlich nochmal Zeit für eine End-of-an-Era-Karte. Vielleicht liefert das Summer Heat Event da ja noch was?

David Villa

Das ist David Villa: Der spanische Stürmer hat mit der Nationalmannschaft alles gewonnen, was geht. Der Mann krönte sich nicht nur zum Europameister 2008 und zum Weltmeister 2010, sondern holte mit Barcelona auch die Champions League und mehrere Meisterschaften, sowie Pokalerfolge.

In FIFA 20 gab es, wie könnte es anders sein, auch für ihn nochmal eine sehr starke Karte zum Karriereende.

David Villas letzte große Karte in FIFA 20

Iker Casillas

Das ist Iker Casillas: Auch Villas langjähriger Mannschaftskollege im Tor der spanischen Nationalmannschaft tritt zurück. Viele Jahre galt Casillas als das Nonplusultra zwischen den Pfosten, gewann mit Real Madrid unzählige Titel. Nun ist auch für die Torwart-Legende Schluss – in FIFA 21 wird er wohl nicht mehr dabei sein.

Casillas lief zuletzt für Porto auf

Mario Gomez

Das ist Mario Gomez: Mit Mario Gomez verabschiedet sich ein Torjäger von der Fußballbühne, der auch umstritten war. Trotz teilweise grandioser Zahlen gab es für Gomez immer wieder Kritik – gerade im Trikot der Nationalmannschaft.

Mario Gomez hätte eigentlich auch nochmal eine Karriereende-Superkarte verdient

In FIFA 21 wird er nun nicht mehr dabei sein – schon in FIFA 20 gehörte seine Karte aber nicht mehr zu den besten Spielern des Spiels. Das hielt einen Fan aber nicht davon ab, sein ganzes Team um den Stuttgarter Stürmer aufzubauen.

Daniele de Rossi

Das ist Daniele de Rossi: Daniele de Rossi ist einer dieser Spieler, die man untrennbar mit einem bestimmten Club verbindet. Von der Jugend an spielte de Rossi für die AS Rom, 614 Spiele machte er für den Club.

Der Weltmeister von 2006 machte ebenfalls Schluss

Erst kurz vor dem Karriereende zog de Rossi nochmal weiter: für ein halbes Jahr, zu den Boca Juniors nach Argentinien. Im Januar erklärte er dann das Ende seiner langen Laufbahn – und auch in FIFA 21 wird er damit wohl nicht mehr dabei sein.

Auf lange Sicht ist es natürlich möglich, dass einige dieser Spieler nochmal zu FIFA zurückkehren – nämlich als Icon-Karte. Die bekommen echte Legenden des Spiels. In FIFA 21 gibt es auch einige Kandidaten, die eine Icon-Karte bekommen könnten.