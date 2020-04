FIFA 20: Spieler zockt über 1.000 Spiele mit Mario Gomez – Wir fragten: Warum?

Ultimate Team in FIFA 20 kann man nur mit Top-Karten rocken? Von wegen! Dieser Spieler hier hat über 1.000 Partien mit Mario Gomez gezockt – und sammelt fleißig Tore. Wir fragten: Warum macht man sowas?

Über 1.000 Mal Gomez: Wer im FIFA-Subreddit öfters unterwegs ist, wird ihn schon das ein oder andere Mal gesehen haben: Der User „RusherRO“ hat sich mit seinen Posts einen Namen als „The Gomez Guy“ gemacht.

Seit Monaten postet der Spieler, der im echten Leben Markus Kilzheimer heißt, seine Erfolge mit der Standard-Karte von Mario Gomez. Die ist im Vergleich zu früheren Gomez-Versionen (und auch aktuellen Top-Karten) nicht mehr besonders stark. Doch trotzdem steht er in Kilzheimers Ultimate Team bei 1112 Spielen, was allein schon eine riesige Menge ist. Aber Gomez liefert auch noch ab: 1115 Tore und auch noch 269 Torvorlagen sind eine Wahnsinns-Quote.

Die Gomez-Statistik mit über 1000 Toren kann sich sehen lassen

Fans feiern „den Gomez-Typen“

Von der Community geliebt: Bei Reddit erweckten die Posts des „Gomez-Typen“ immer mehr Aufmerksamkeit. Die Zahlen stiegen mit den absolvierten Spielen – als Kilzheimer zuletzt die 1.000 Partien mit Gomez erreichte, gab es 4.800 Upvotes (via Reddit).

„Damit habe ich nicht gerechnet“, erzählte er uns im Interview. Viele Leute hätten anfangs gedacht, die Matches wären in Squad Battles zusammengekommen – aber sie stammen allesamt aus Online-Matches: „Das kommt nicht infrage, da ich den Modus nicht wirklich toll finde.“ Für Challenges hatte er Gomez extra aus dem Team entfernt: „Für mich war das wichtig, weil ich wissen wollte, wie weit ich online kommen kann.“

Den jubelnden Gomez kriegen Kilzheimers Gegner oft zu sehen

Das wollten offenbar auch seine neuen Reddit-Fans:

„Was mich gefreut hat, und was eins meiner Ziele mit den Reddit-Posts war, war, dass Leute ihre Lieblingsspieler benutzen. Klar ist Gomez mit 58 Tempo ein Extremfall aber die meisten schauen schon weg, wenn der Stürmer ’nur‘ 75 Tempo hat.“

In FIFA ist es gerade in der Weekend League oft so, dass man auf extrem starke Meta-Karten trifft, und weniger auf Spieler, die einfach Spaß mit ihren Lieblings-Kickern haben: „Desto mehr hat es mich gefreut, wenn Leute geschrieben haben, dass sie angefangen haben ihren Lieblingsspieler zu benutzen. Das hat mir gezeigt, dass die Posts doch was gebracht haben.“

Nur Flashback Gomez kann Gomez ersetzen

Eigentlich nur ein Spaß: Die die ganze Geschichte hatte ursprünglich aus einer Laune heraus angefangen:

„Gomez ist mein absoluter Lieblingsspieler. Trotzdem hatte ich nicht vor, so lange mit ihm zu spielen. Das begann, als ich aus Spaß in unserer FIFA-Gruppe fragte, ob ich eine Weekend League mit Gomez spielen soll. Also spielte ich eine und es hat Spaß gemacht. Die erste lief natürlich nicht überragend, aber das hat mich motiviert mich anzupassen und die Karte mit gewissen Chem Styles zu optimieren.“

Inzwischen läuft es. Mit einem starken Team, das Kilzheimer um Gomez herum aufgebaut hat, ging es hoch bis in Division 3. Die Weekend League schließt er im Durchschnitt auf Gold 2 ab – zumindest bis vor Kurzem: „Am Wochenende schoss Gomez mich mit 52 Toren das erste Mal dieses Jahr in Gold 1“.

RusherRO’s Team liefert ordentlich Unterstützung für den Torjäger

Klar, dass der beste Mann im Verein nicht ersetzt werden kann. Außer durch sich selbst vielleicht: „Ja, eine Flashback-Karte würde meine Gold-Karte definitiv ersetzen“, gibt Kilzheimer zu. Auf Reddit hoffen die Fans jedenfalls, dass diese Flashback-Karte kommt – und würden sich wünschen, dass „Der Gomez-Typ“ sie als erstes kriegt.

Er wäre wohl die einzige Option für einen Wechsel im Sturm

Einige hatten sogar gehofft, dass EA die Geschichte vielleicht mitkriegt und zur Feier der 1.000 Spiele die Flashback-Karte raushaut. Das klappte leider nicht – aber vielleicht wären 2.000 ja eine Option?