Neues Event „Summer Heat“ startet, ist wie ein Best-of-FIFA-20

Mit Summer Heat startet ein bisher unbekanntes Event in FIFA 20. Nun geht es los – und bringt jede Menge alte und neue Karten mit.

Wann startet Summer Heat? Summer Heat startete am Mittwoch, dem 17. Juni, um 19:00 Uhr. Ein klares Enddatum ist noch nicht bekannt, allerdings wird es uns wohl mehrere Wochen beschäftigen.

Einige Inhalte laufen bis zum 3. Juli, andere bis zum 12. Juli – zumindest so lange dürfte Summer Heat eine Rolle spielen.

Summer Heat bietet im Grunde ein Best of FUT 20

Das steckt in Summer Heat: Summer Heat hat gleich eine ganze Reihe an Inhalten zu bieten. Zuallerst wird es das sogenannte „Summer Heat Voting“ geben.

An verschiedenen Tagen des Events wird es 24 Stunden lang eine Spielerwahl geben. Hier können FIFA-Spieler aus drei verschiedenen Leih-FUT-Karten wählen, die sich im Laufe der Saison zu Fan-Favoriten entwickelt haben.

Ndombele kriegt zum Start eine starke SBC

Diejenige Karte, die die meisten Spieler gewählt haben, bekommt eine verbesserte Summer-Heat-Version, die man sich dann wiederum mithilfe einer Squad Building Challenge sichern kann.

Noch mehr SBCs: Neben den Votings wird es auch den sogenannten „Summer Showdown“ geben. Jede Woche wird ein Fußballspiel aus der realen Welt in den Fokus gestellt. Ein Spieler aus jedem Team bekommt eine Spezial-SBC, die ihr lösen könnt.

Der Clou: Der Spieler aus dem Siegerteam bekommt ein Upgrade von drei Gesamtpunkten, bei Unentschieden kriegen beide einen Punkt.

Fan-Favoriten kehren in Packs, SBCs und Aufgaben zurück

Top-Karten wieder da: Im Laufe von Summer Heat werden einige der besten Event-Karten, die es bisher in FIFA 20 gab, wieder in Packs landen. Drei verschiedene „Rutschen“ wird es im Verlauf des Events geben, die Erste läuft vom 17. Juni bis 3. Juli. Da stecken unter anderem einige starke Headliners, Shapeshifters und TOTW-Karten der letzten Monate drin.

Außerdem werden einige Fan-Favoriten in Form von SBCs und Wochenaufgaben wieder auftauchen. Auch die werden mit stärkeren Werten versehen und können teilweise im Future-Stars-Stil verbessert werden.

Ein Beispiel: Diese Version von Real Madrids Mendy, der von Anfang an zu den beliebtesten Karten im Spiel gehörte und nun einfach über Wochenaufgaben erspielt werden kann:

Mendy kann man durch Spielen verbessern

Gratis-Packs und starke Weekend League Rewards

Das gibt es noch: Je nachdem, wie viele Tage ihr euch seit Start in Ultimate Team eingeloggt habt, könnt ihr euch gratis Packs sichern. In der ersten Runde sind das:

Jumbo Premium Gold Pack (9-60 Tage)

Prime Gold Spieler Pack (61-147 Tage)

Seltenes Mega Pack (148-234 Tage)

Ultimatives Pack (235+ Tage)

Eine zweite Runde gibt es zwischen dem 28. Juni und dem 12. Juli.

Auch die Bundesliga-TOTS-Karten sind nochmal in der Weekend League zu bekommen

So sehen die Weekend League Rewards aus: Nachdem das TOTSSF zuletzt in den Weekend League Rewards steckte und die richtig stark machte, legt Summer Heat nun nach. Die Player Picks in der Weekend League werden sich aus starken Spieler-Karten der vergangenen Events, auch den verschiedenen TOTSSF, zusammensetzen.

Silber 2 und 3 bekommen Karten mit einem Rating bis zu 88.

Ab Silber 1 entfällt das Limit nach oben, Rewards haben mindestens einen 83er-Gesamtwert.

Ab Gold 2 steht mindestens ein Player-Pick mit Rating 90 zur Wahl.

Elite 1 bis 3 bekommen ein „Best of“ 3-Spieler-Pack, mit 3 Spielern die mindestens Rating 90 haben.

Die Top 100 Erhalten ein „Best of“ 11-Spieler-Pack, ebenfalls mit Mindest-Rating 90.

Zuletzt gab es allerdings Ärger mit den Top 100 in der Weekend League. Ein Profi hatte offengelegt, wie ein anderer FIFA-Spieler Niederlagen durch Abbrüche verhinderte.