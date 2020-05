FIFA 20: Gerade lohnt sich die Weekend League richtig – Warum ist es nicht immer so?

Seit zwei Wochen stecken die starken TOTS-Spieler in den Weekend League Belohnungen von FIFA 20. Dadurch lohnt sich der Modus endlich mal richtig, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk – warum ist das nicht immer so?

Das Problem mit den Weekend League Belohnungen: Wer regelmäßig Weekend League spielt, aber nicht unbedingt ein Profi ist, wird das Problem am Donnerstagmorgen kennen. Nach vielen, schweißtreibenden Spielen gegen die Kents, Ben Yedders und Traorés der Weekend League hat man sich irgendwie auf einen Gold-Rang geschleppt. Und nun freut man sich auf die Player Picks, die man sich durch das harte Wochenende in der Weekend League rechtmäßig erarbeitet hat.

Die untauschbaren, roten Picks sollen die passende Verstärkung aus dem aktuellen TOTW für das eigene Team einbringen. Doch leider zieht man oft eben nicht die Mbappés, De Bruynes oder Messis aus den Picks, sondern eher Karten wie diese:

Für gute Karten in den Player Picks braucht man viel Glück

Verkaufen ist nicht möglich, das eigene Team verstärken sie nicht und auch in SBCs sind sie nur bedingt was wert. Nachdem man sich kurz geärgert hat, dass all die Mühe im Kampf um die Gold-Ränge wieder mal umsonst war, nimmt man den Controller aber doch wieder in die Hand.

Optimistisch hofft man: „Wer weiß, vielleicht klappt es ja nächste Woche“ und startet den Kampf erneut – um am Ende wieder von den Weekend League Belohnungen enttäuscht zu werden. Aktuell sieht die Situation aber ein bisschen anders aus.

TOTS-Karten zeigen, wie wenig das TOTW wert ist

Das hat sich geändert: Seit dem Start des Team-of-the-Season-So-Far-Events stecken plötzlich starke TOTSSF-Karten in den Player Picks, anstatt der gewohnten TOTW-Karten. Und was für einen Unterschied das machen würde, damit habe ich nicht gerechnet.

In der ersten Woche erwischte ich mit Mitrovic und Grimaldo zwei Karten, die eigentlich überhaupt nicht in mein Team passen und auch nicht zu den Top-Picks der ersten zwei TOTSSF-Mannschaften gehörten. Aufgrund der Werte probierte ich sie aber doch mal aus. Und Grimaldo war so stark, dass ich mein ganzes Team ummodelte, um ihn einbauen zu können.

Grimaldo erwies sich als wahnsinnig starker Pick, obwohl er eigentlich nicht ins Team passte

Auch Mitrovic hat mit seinem 92er-Gesamtwert noch einen Sinn, auch wenn seine Karte nicht ins Team passt. Er kann eine SBC-Mannschaft extrem aufwerten und so dafür sorgen, dass man sich einen starken Spieler sichern kann.

Soll heißen: Selbst die „schlechteren“ Karten in den aktuellen Picks können, aufgrund ihrer hohen Werte, nützlich sein.

Plötzlich lohnen sich die Belohnungen: Natürlich gibt es auch in den aktuellen Picks Spieler, die nur Werte unter 85 aufweisen. Das sind aber deutlich weniger, als es im TOTW normalerweise der Fall ist. Dass man keinen Spieler über einem Wert von 87 abgreift, ist ziemlich unwahrscheinlich.

Im Moment gibt es so viele Top-Spieler in den Belohnungen, dass die Chancen gut stehen

Je höher man in der Weekend League abschließt, umso besser werden die Chancen, noch stärkere Picks zu bekommen – und bei den aktuellen Aussichten ist die Motivation das erste Mal seit Wochen wieder hoch, möglichst weit zu kommen. Denn erwischt man tatsächlich einen richtig guten Pick, hat sich die Weekend League gleich doppelt gelohnt.

Im Grunde ist jede Karte des Premier-League-TOTSSF irgendwie nützlich

Das TOTW hingegen bietet zu oft Spieler, die man in keiner Form verwenden kann. Im Vergleich zu den vielen, vielen Spezialkarten, die in den FIFA-Events wie Ultimate Scream, FutMAS oder Future Stars stecken, kann ein Großteil der TOTW-Karten nicht mehr mithalten. Zu Anfang einer FIFA-Saison mag das TOTW noch spannend sein. Doch im Laufe des Jahres gibt es einfach zu viele Karten, die merklich stärker sind, als das TOTW.

Dadurch werden leider auch die Weekend-League-Belohnungen unattraktiv. Die Chance, einen Top-Spieler abzugreifen, wenn man irgendwo in den Goldrängen landet, ist leider verschwindend gering. Deswegen sollte man das TOTS wohl so lange genießen, wie man kann – und hoffen, in den Belohnungen starke Spieler abzugreifen.