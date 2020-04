In FIFA 20 herrscht ab jetzt erstmal Pause für das Team of the Week beziehungsweise das TOTW-Moments. Wir erklären euch, warum das Team der Woche pausiert und wann es wieder losgeht.

Da EA Sports durch die Corona bedingte Pause im Fußball seit dem 11. März kein reguläres Team of the Week mehr herausbringen konnte, gab es seit dem 18. März das Team der Woche Momente. Dieses ersetzte das normale TOTW, erschien ebenfalls wöchentlich und basierte auf TOTWs früherer FUT-Teile.

Nur damit ist jetzt erstmal Schluss, wie EA Sports ankündigte. Heute, am 29. April, wird kein neues Team der Woche Momente in FUT 20 erscheinen.

So geht es mit dem Team of the Week weiter

Warum pausiert das TOTW-Moments? Einen Grund, warum das TOTW-Moments pausiert hat EA Sports nicht angegeben. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es mit dem TOTTSF-Event erstmal genug neue Spezialkarten in FUT 20 gibt, die auf realen Leistungen echter Fußballer basieren.

Außerdem ersetzen die wöchentlich erscheinenden, neuen Spezialkarten des „Team of the Season So Far“ die TOTW-Belohnungen aus den FUT Champions Weekend League Rewards. Das bedeutet, dass Spieler keine TOTW-Moments-Karten mehr als Belohnungen für gutes Abschneiden in der Weekend League erhalten.

Ab 11 Siegen gibt es ab jetzt bereits die viel stärkeren neuen TOTSSF-Karten.

Wann geht es weiter mit dem TOTW? EA hat angekündigt, dass ab dem 10. Juni (zum Ende des TOTSSF-Events) wieder das Team der Woche im gewohnten Rhythmus erscheinen soll. Sollten bis dahin genug Ligen den Spielbetrieb wiederaufgenommen haben, erscheint wöchentlich das klassische TOTW und wenn nicht, geht es mit dem TOTW-Moments weiter.

Wie viele Ligen dabei allerdings mit „genug“ gemeint sind, erklärt EA Sports nicht.

Was sagt ihr, wird euch das TOTW fehlen? Hattet ihr auf weitere Upgrades der Headliners-Karten gehofft?