In FIFA 20 wird heute Abend, am 25. September, die Web App abgeschaltet. Ihr könnt dann darauf also nicht mehr zugreifen.

Das wurde angekündigt: EA hat auf Twitter das Ende der Web App für FIFA 20 verkündet. Heute Abend, um 19:00 Uhr deutscher Zeit, wird das Feature abgeschaltet.

Grund dafür ist der Nachfolger FIFA 21. Die Web App davon wird schon am 30. September erscheinen und die Entwickler legen nun ihren Fokus darauf.

Ende der Web App – Was bedeutet das für euch?

Was konnte die Web App? Diese App hatte mehrere Funktionen, die das Spielen vom Ultimate Team deutlich erleichtert haben. So konntet ihr von eurem Handy aus:

Euer Team managen

Das Team der Woche anschauen

den Transfermarkt ausnutzen

SBC lösen

Ihr musstet also nicht immer wieder die Konsole oder den PC anschmeißen, um Veränderungen vorzunehmen.

Euer Ultimate Team in FIFA 20 müsst ihr künftig ohne Web App verändern

Was verändert sich jetzt? Das Ultimate Team in FIFA 20 bleibt natürlich noch bestehen. Ihr müsst euch also keine Sorgen um euer Team machen.

Ihr könnt nun lediglich nicht mehr von unterwegs darauf zugreifen oder eben mal schnell einen Spieler auf dem Transfermarkt kaufen. Das müsst ihr jetzt alles Zuhause am PC oder an der Konsole erledigen.

Wenn ihr also noch etwas Wichtiges an eurem Team ändern wollt und gerade keinen Zugriff auf eure Konsole habt, solltet ihr das noch vor 19:00 Uhr machen.

So geht es in FIFA 21 weiter: Wer das Ultimate Team gerade sowieso nicht mehr so aktiv nutzt, weil er lieber auf FIFA 21 wartet, darf sich freuen. Schon am 30. September geht die Web App für FIFA 21 online und ihr könnt dort dann die gleichen Funktionen nutzen wie bei der Web App von FIFA 20.

Beachtet dabei aber, dass die Web App gerne mal zu Beginn nicht so recht laufen wird. In der Regel stürzt die App ab, denn der Andrang auf die Server ist einfach zu groß.

