FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X. FIFA 21 steht unter dem Motto "Feel Next Level" und will durch neue Technologien für authentisches Spielverhalten und mehr Emotionen auf dem Platz sorgen. Zahlreiche Lizenzen stehen zur Verfügung und einige Spielmodi sind geplant. Darunter FIFA Ultimate Team, Volta, Karriere oder Pro Clubs. Die Neuerungen dieser Spielmodi werden im Laufe des Sommers enthüllt.