FIFA 21: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

Hier sind die besten Packs in FIFA 21 Ultimate Team. In dieser Liste findet ihr schnell heraus, welche Sets sich lohnen. Die Übersicht zeigt alle Packs in FUT 21 mit Preis, Wert und Inhalt.

Was ist beim Pack Opening in FUT 21 wichtig? In Ultimate Team kann man aus Packs alle möglichen Spielobjekte ziehen. Dazu gehören Spieler und Verbrauchsobjekte, aber auch Dinge wie Trainer, Wappen oder ganz neu: Elemente zum Verschönern des eigenen FUT-Stadions.

Doch man sollte gerade zum Start bedenken, dass das Öffnen von Packs oftmals ein Verlustgeschäft ist. Man braucht eine riesige Menge Glück, um starke und wertvolle Karten aus den Packs zu ziehen. Oft sind es eher niedrigpreisige Objekte, die Packs füllen, und nur ganz selten die stärksten Spieler in FUT.

Aber ja: Man kann auch Glück haben und einen starken Spieler erwischen.

Tipps und Hinweise, bevor ihr Packs zieht:

Man kann Packs für Münzen oder FIFA Points kaufen. Während man die Münzen im Spiel verdienen kann, müssen FIFA Points mit Echtgeld gekauft werden.

Der Kauf von Packs über FIFA Points sorgte als Pay2Win-Mechanik schon für viel Kritik. Die niedrigen Wahrscheinlichkeiten in Packs auf starke Karten sind auch beim Einsatz von FIFA Points nicht höher. Allerdings gibt es beispielsweise Streamer, die riesige Summen investieren – und so viele Packs öffnen, dass doch starke Karten rauskommen. Das sollte einen aber nicht dazu verleiten zu denken, dass in jedem Pack ein Mbappé steckt. FIFA-Profi Tim Latka will dieses Jahr beispielsweise auf den Echtgeld-Einsatz verzichten.

Gerade zu Anfang des Spiels lohnt es sich meist mehr, die gewonnenen Münzen in Spieler auf dem Transfermarkt zu investieren, anstatt in Packs. Ein gut zusammengestelltes Bundesliga-Team lohnt sich in der Regel eher als Packs, aus denen am Ende nichts Brauchbares rauskommt.

Packs gibt es nicht nur im Shop, sondern auch über Wochenaufgaben, SBCs und als Belohnung – beispielsweise in Division Rivals. Hier könnt ihr euch Packs durch Spielen sichern, ohne Münzen ausgeben zu müssen.

Zieht am besten nur Packs, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Diese sind nicht ständig verfügbar, lohnen sich aber mehr, als beispielsweise das standardmäßige Gold-Pack. Die besten Packs zeigen wir euch hier.

Die besten Sets in FUT 21, die man für Münzen kaufen kann

Was sind die „besten Packs“ in FUT 21? Sets, die euch garantierte Top-Spieler einbringen, gibt es im Grunde nicht zu kaufen. Ganz selten gibt es Packs aus SBCs oder Events, die ein bestimmtes Rating garantieren – aber im Shop eher nicht.

Im Shop lohnen sich am ehesten die Packs, bei denen man den geringsten Preis pro seltener Karte zahlt. Besonders Sets mit garantierten seltenen Spielern sind nützlich, da diese den meisten Profit auf dem Transfermarkt versprechen. Nur Packs, die seltene Spieler enthalten können, bieten auch absolute Top-Spieler und Spezial-Karten.

Liste der besten Packs: Im Folgenden findet ihr die Top-10-Liste der besten Packs in Ultimate Team. Diese basiert auf Berechnungen der Seite fifauteam, die wiederum hunderte Pack-Openings herangezogen haben.

Als Kriterium für den Wert eines Packs wird die Menge an Münzen herangezogen, die euch ein seltener Gold-Spieler im Schnitt kostet. Je niedriger dieser Münzwert, umso besser das Pack.

wdt_ID Rang Pack Münzen Münzen pro seltener Gold-Spieler 1 1 Seltene Spieler Pack 50 000 4 167 2 2 Jumbo Seltene Spieler Pack 100 000 4 167 3 3 Ultimatives Pack 125 000 4 167 4 4 Seltenes Electrum Spieler Pack 30 000 5 000 5 5 Seltenes Mega Pack 55 000 5 345 6 6 Prime Electrum Spieler Pack 20 000 5 495 7 7 Mega Pack 35 000 5 710 8 8 Jumbo Premium Gold Pack 15 000 6 818 9 9 Jumbo Premium Gold Spieler Pack 50 000 7 143 10 10 Seltene Gold Pack 25 000 7 440

Ist jedes teure Set automatisch gut? In der Liste stehen recht teure Packs weit oben – das liegt vor allem daran, dass hier die Chance auf seltene Gold-Spieler höher ist, als in anderen Packs. Das heißt aber nicht, dass sie gute Spieler garantieren. Auch aus einem Mega-Pack kann man schwache Karten ziehen.

Die teuren Packs sind darüber hinaus nicht immer im Angebot. Entscheidend ist auch, was ihr eigentlich aus einem Pack wollt: Wollt ihr beispielsweise Silber-Spieler, lohnen sich eben eher Silber-Packs. Wer Verbrauchsgegenstände sucht, ist bei Spieler-Packs ebenfalls falsch. Und wer einen ganz bestimmten Spieler haben möchte, sollte eher versuchen, ihn auf dem Transfermarkt zu bekommen. Wie ihr die nötigen Münzen dafür bekommt, erfahrt ihr in unseren Trading Tipps.

Wollt ihr jedoch euer Glück versuchen und Packs nutzen, um irgendeinen wertvollen Spieler zu ziehen, dann habt ihr in den teuren Packs bessere Chancen, als in einem einfachen Gold-Pack.

FIFA 21: Alle Packs in Ultimate Team mit Kosten und Inhalt in der Liste

Was für Packs gibt es? In Ultimate Team findet man drei Kategorien von Packs:

Standard-Sets, die es immer gibt.

Promo-Packs, die zu Events oder zeitweise kommen.

Gratis-Packs: Diese gibt es als Geschenk oder als Belohnung.

Standard-Sets, die immer im Shop sind – mit Wahrscheinlichkeiten

Diese Sets könnt ihr im Shop immer bekommen. Events sind dafür unerheblich. Man sollte sich aber klar machen, dass sie keine riesigen Chancen auf Top-Spieler bieten. Hier findet ihr alle Sets in der Übersicht.

Das ist wichtig bei der Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeiten der Packs sind dynamisch und können sich im Laufe der Saison verändern. Auch Spezialkarten können da reinspielen und für neue Wahrscheinlichkeiten sorgen.

Gold-Pack:

12 Gold-Objekte, Spieler und Verbrauchsgegenstände, 1 Seltenes

5000 Münzen

Zu 100% ist ein Spieler mit Rating 75+, zu 6,4% ist ein Spieler mit 82+ und zu 3,3% ist ein Spieler mit 83+ enthalten.

Premium-Gold-Pack:

12 Gold-Objekte, Spieler und Verbrauchsgegenstände, 3 Seltene

7500 Münzen

Zu 100% ist ein Spieler mit Rating 75+, zu 17% ist ein Spieler mit 82+ und zu 4,2% ist ein Spieler mit 83+ enthalten.

Das Gold-Pack im Shop

Silber-Pack:

12 Silber-Karten, Spieler und Verbrauchsgegenstände, 1 Seltenes

2500 Münzen

Zu 100% ist ein Spieler mit Rating 65+, zu 27% ist ein Spieler mit 72+ und zu 3,4% ist ein Spieler mit 74+ enthalten

Premium-Silber-Set:

12 Silber-Karten, Spieler und Verbrauchsgegenstände, 3 Seltene

3750 Münzen

Zu 100% ist ein Spieler mit Rating 65+, zu 41% ist ein Spieler mit 72+ und zu 9,5% ist ein Spieler mit 74+ enthalten

Das Silber-Set im Shop

Bronze-Pack:

12 Bronze-Karten, Spieler und Verbrauchsgegenstände, 1 Seltenes Objekt

400 Münzen

Zu 100% ist ein Spieler mit Rating 45+, zu 64% ein Spieler mit 62+ und zu 13% ein Spieler mit 64+ enthalten

Premium-Bronze-Pack:

12 Bronze-Karten, Spieler und Verbrauchsgegenstände, 3 Seltene

750 Münzen

Zu 100% ist ein Spieler mit Rating 45+, zu 77% ein Spieler mit 62+ und zu 32% ein Spieler mit 64+ enthalten

Hinweise zu den Qualitätsstufen Gold, Silber, Bronze:

Bronze-Spieler haben maximal ein Rating von 64. Sie sind die schwächsten Spieler im Spiel.

Silber-Spieler bewegen sich zwischen 65 und 74.

Gold-Spieler haben 75+ und können bis 99 hochgehen. Die stärkste Gold-Karte im Spiel hat übrigens Lionel Messi mit 93.

Spezialkarten können unterschiedlich starke Ratings haben.

Promo-Packs zu Events in FUT 21

Was sind Promo-Packs? Die Promo-Packs sind nicht immer im Shop vorhanden. Es gibt sie immer nur eine bestimmte Zeit lang, beispielsweise zu Events. Auch in den Belohnungen aus Division Rivals, Squad Battles und Weekend League könnt ihr sie bekommen.

In der Liste sehr ihr den Preis des Sets, ob Spielerkarten enthalten sind, wie viele Karten insgesamt drinstecken und wie viele Seltene das Pack bietet. Wichtig: Seltene Objekte können auch Verträge oder andere Items sein, es muss sich nicht ausschließlich um Spieler handeln.

wdt_ID Pack Münzen Spieler Karten Seltene 1 Gold Verträge Pack 800 Nein 4 0 2 Jumbo Bronze Pack 800 Ja 24 3 3 Bronze Spieler Pack 1 250 Ja 12 1 4 Jumbo Premium Bronze Pack 1 500 Ja 24 7 5 Premium Bronze Spieler Pack 1 800 Ja 12 3 6 Verbrauchsgegenstände Pack 3 000 Nein 12 1 7 Jumbo Silber Pack 4 000 Ja 24 3 8 Gold 13 Pack 4 000 Ja 13 1 9 Silber Spieler Pack 5 000 Ja 12 1 10 Premium Silber Spieler Pack 7 000 Ja 12 3

Weitere Packs könnten im Laufe der FUT-21-Saison hinzukommen. Diese ergänzen wir, wenn sie bekannt sind.

Gratis-Packs als Geschenk oder Belohnung

Was sind das für Sets? Hierbei handelt es sich um Packs, die es als Geschenk geben kann, oder die ihr euch als Belohnung verdienen könnt. Zum Beispiel gab es in vergangenen Teilen Geschenke in der Web App – in FIFA 21 fehlen diese allerdings noch. Doch auch aus Aufgaben oder der Weekend League kann man solche Sets bekommen.

wdt_ID Pack Spieler Karten Seltene 1 Starter Pack Ja 34 0 2 Alle Spieler Pack Ja 12 1 3 Bronze Geschenk Pack Ja 4 0 4 Silber Geschenk Pack Ja 4 0 5 Gold Geschenk Pack Ja 4 0 6 Bronze Verträge Pack Nein 4 0 7 Silber Verträge Pack Nein 4 0 8 Kleines Bronze Spieler Pack Ja 6 1 9 Kleines Prime Bronze Spieler Pack Ja 6 3 10 Kleines Mixed Spieler Pack Ja 6 1

Ihr geht gerade ganz frisch in die neue Saison? Dann findet ihr hier unsere Tipps zum Start von FIFA 21!