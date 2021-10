FIFA 22: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

Was steckt in den besten Packs von FIFA 22? Wir zeigen euch hier einen Überblick der Sets in FUT 22, inklusive Preisen und Werten.

Was man zum Pack Opening in FIFA 22 wissen muss: Es gibt verschiedene Wege, in FIFA 22 an Packs zu kommen.

Es gibt sie im Shop. Dort kann man sie für FUT Münzen oder FIFA Points kaufen.

Packs gibt es auch als Belohnung für verschiedene SBCs und Ziele.

Außerdem können sie in den Division Rivals Belohnungen, FUT Champions Belohnungen und Squad Battles Belohnungen stecken.

Was man immer im Kopf behalten sollte: In den meisten Fällen ist das Kaufen von Sets im Shop von Ultimate Team ein Verlustgeschäft. Oft passiert es, dass man Items von geringerem Münzwert aus den Packs zieht, als man investiert. Gerade bei dem aktuell sehr niedrigen Transfermarkt in FIFA 22 ist es schwer, Münzen mit Pack-Inhalten zu verdienen.

Die Ausnahme ist, dass man richtig starke Spieler aus Packs zieht, die auf dem Transfermarkt richtig viel Wert sind. Das können Top-Spieler, Ikonen oder Spezialkarten sein. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit auf solche Top-Karten in der Regel sehr niedrig.

Deshalb sollte man sich immer genau überlegen, ob man die hart verdienten Münzen in Packs stecken möchte, oder das Team doch lieber auf dem Transfermarkt verbessert.

Entscheidet ihr euch aber dafür, mal ein Pack aus dem Shop zu schnappen, zeigen wir hier, wie die unterschiedlichen Packs abschneiden und welche sich lohnen könnten.

Vorschau-Packs – Die Packs ohne Risiko in FUT

Das sind die Packs: In FIFA 22 könnt ihr direkt zum Start der Saison auf sogenannte “Vorschau-Packs” setzen. In FIFA 21 kamen die erstmals im Sommer ins Spiel – in FIFA 22 sind sie von Anfang an verfügbar.

Der Vorteil der Vorschau-Packs ist, dass ihr vor dem Kauf schauen könnt, was sich für Karten im Pack befinden. Gefällt euch, was ihr seht, könnt ihr zuschlagen. Lohnt sich der Pack-Inhalt für die geforderten Münzen nicht, legt ihr das Pack zurück.

Startet ihr eine Pack-Vorschau, läuft ein 24-Stunden-Timer ab, nach dem ein neues Vorschau-Pack verfügbar wird. Ihr könnt also jeden Tag einmal ohne Risiko nachschauen, ob vielleicht was gutes im Shop steckt. Eine Ausnahme greift, wenn ihr das Pack kauft – dann wird das nächste direkt verfügbar.

Die Vorschau-Packs zeigen, was drinsteckt

Nach aktuellem Stand (18. Oktober 2021) waren nur ausgewählte Standard-Packs in FIFA 22 als Vorschau-Pack verfügbar. Es ist aber denkbar, dass in Zukunft weitere Packs als Preview-Version verfügbar sind.

Die Preview-Packs kann man jeden Tag einmal bedenkenlos öffnen und im Zweifel zurücklegen. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die “klassischen” Packs, ohne Einblick. Welche sich da lohnen, schauen wir uns als Nächstes an.

Die besten Packs in FUT 22, die man für Münzen kaufen kann

Was sind die besten Packs in FUT 22? Die oben genannten Vorschau-Packs sind insofern die besten Packs, als dass ihr keine Gefahr lauft, Münzen zu verlieren. Allerdings haben sie bislang nicht die besten Wahrscheinlichkeiten auf Top-Spieler.

Eine Garantie auf starke Spieler gibt es aber auch bei den Packs im Shop nicht. In bestimmten SBCs oder Events kann man Packs erspielen, die ein bestimmtes Rating garantieren oder Spezialkarten enthalten – im Shop gibt es sowas in der Regel aber nicht.

Im Shop lohnen sich am ehesten die Packs, bei denen man den geringsten Preis pro seltener Gold-Spieler-Karte zahlt. Diese Karten haben nämlich die größte Chance, einen Gewinn auf dem Transfermarkt zu erzielen oder das Team zu verstärken.

Liste der besten Packs: Geht man von dieser Rechnung aus, sollte man insbesondere solchen Packs eine Chance geben, deren seltene Goldspieler im Vergleich am wenigsten kosten.

In dieser Hinsicht sind die folgenden Packs als die “besten” anzusehen – denn sie bieten die im Schnitt günstigsten Preise pro Gold-Spieler. Zu beachten ist allerdings, dass es sich dabei vor allem um Promo-Packs handelt, die nicht zu jeder Zeit im Shop verfügbar sind.

wdt_ID Rang Pack Münzen Münzen pro seltener Gold-Spieler 1 1 Seltene Spieler Pack 50 000 4 167 2 2 Jumbo Seltene Spieler Pack 100 000 4 167 3 3 Ultimatives Pack 125 000 4 167 4 4 Seltenes Electrum Spieler Pack 30 000 5 000 5 5 Seltenes Mega Pack 55 000 5 345 6 6 Prime Electrum Spieler Pack 20 000 5 495 7 7 Mega Pack 35 000 5 710 8 8 Jumbo Premium Gold Pack 15 000 6 818 9 9 Jumbo Premium Gold Spieler Pack 50 000 7 143 10 10 Seltene Gold Pack 25 000 7 440

Lohnt sich jedes teure Pack? In der Liste findet ihr recht teure Packs weit oben. Das heißt aber nicht, dass teure Packs sich auf jeden Fall lohnen. Es kann auch auch passieren, dass in einem Ultimativen Pack nur Karten stecken, die nicht einmal den Münzwert decken.

Die Wahrscheinlichkeit, gute Spieler zu ziehen, ist nur etwas höher als in einem einfachen Goldpack. Ihr solltet also niemals fest mit einem Gewinn aus Packs rechnen – egal, welche Packs ihr im Shop kauft.

Die Packs im Shop von FIFA 22

Was für Packs gibt es? In Ultimate Team findet man unterschiedliche Packs:

Standard-Sets, die ihr jederzeit im Shop vorfindet.

Promo-Packs, die zu Events oder zeitweise kommen.

Außerdem gibt es in FIFA 22 auch noch neue Cosmetic-Packs. Die sind in Sachen Spielerkarten aber irrelevant.

Die Standard-Sets im Shop mit Wahrscheinlichkeit

Bei diesen Sets handelt es sich um Karten-Packs, die es immer im Shop gibt – egal, welches Event gerade stattfindet. Sie bieten keine riesigen Chancen auf Top-Spieler, sind aber eine Möglichkeit, wenn man nicht so viele Münzen ausgeben will. Außerdem gibt es von ihnen auch die Vorschau-Varianten.

Was ist neu? Nach aktuellem Stand gibt es die gewohnten “normalen” Packs nicht mehr. Stattdessen findet man nur noch die “Premium”-Varianten.

Wir zeigen euch die Packs mit aktuellen Wahrscheinlichkeiten. Wichtig: Diese Wahrscheinlichkeiten können sich verändern, da etwa Spezialkarten eine Rolle spielen können. Wir zeigen euch die aktuellen Wahrscheinlichkeiten (Stand: 18. Oktober 2021) mit Road-to-the-Knockouts-Karten als Event-Karten.

Premium-Gold-Pack:

12 Gold-Objekte, Spieler und Verbrauchsgegenstände, 3 Seltene

7500 Münzen

Zu 100% ist ein Spieler mit Rating 75+, zu 31% ist ein Spieler mit 82+ und zu 8,2% ist ein Spieler mit 83+ enthalten.

Aktuell gibt es drei verschiedene Typen von RTTK-Karten im Pack – jeweils mit unter 1 %.

Das Premium-Gold-Pack in FIFA 22

Premium-Silber-Pack:

12 Silber-Karten, Spieler und Verbrauchsgegenstände, 3 Seltene

3750 Münzen

Zu 100% ist ein Spieler mit Rating 65+, zu 49% ist ein Spieler mit 72+ und zu 14% ist ein Spieler mit 74+ enthalten

Das Premium-Silber-Pack in FIFA 22

Premium-Bronze-Pack:

12 Bronze-Karten, Spieler und Verbrauchsgegenstände, 3 Seltene

750 Münzen

Zu 100% ist ein Spieler mit Rating 45+, zu 83% ein Spieler mit 62+ und zu 39% ein Spieler mit 64+ enthalten

Das Premium-Bronze-Pack in FIFA 22

Promo-Packs in FIFA 22 – Nur zeitweise verfügbar

Das sind Promo-Packs: Im Gegensatz zu den Standard-Sets könnt ihr Promo-Packs immer nur eine bestimmte Zeit lang im Shop erhalten. Außerdem können sie in einer limitierten Stückzahl erscheinen, die nur begrenzt gekauft werden kann.

Außerdem sind dies Packs, die ihr auch in den unterschiedlichen Belohnungen aus euren Wettbewerben erhalten könnt.

In der folgenden Liste findet ihr Promo-Packs, die wir bisher aus der FUT-Historie kennen. Hier findet ihr die Preise der Packs und Infos über die Inhalte.

Weitere Packs könnten im Laufe der FUT-22-Saison hinzukommen.

wdt_ID Pack Münzen Spieler Karten Seltene 1 Gold Verträge Pack 800 Nein 4 0 2 Jumbo Bronze Pack 800 Ja 24 3 3 Bronze Spieler Pack 1 250 Ja 12 1 4 Jumbo Premium Bronze Pack 1 500 Ja 24 7 5 Premium Bronze Spieler Pack 1 800 Ja 12 3 6 Verbrauchsgegenstände Pack 3 000 Nein 12 1 7 Jumbo Silber Pack 4 000 Ja 24 3 8 Gold 13 Pack 4 000 Ja 13 1 9 Silber Spieler Pack 5 000 Ja 12 1 10 Premium Silber Spieler Pack 7 000 Ja 12 3

Tipps und Hinweise zu Packs in FIFA 22

Hier fassen wir nochmal einige wichtige Informationen zu den Packs in FIFA 22 zusammen.

Ihr müsst Packs nicht mit FIFA Points für Echtgeld kaufen, sondern könnt das auch mit Münzen tun. Münzen könnt ihr beispielsweise über Trading in FIFA 22 bekommen.

Ihr könnt euch im Shop jederzeit die Wahrscheinlichkeiten eines Packs anzeigen lassen. Schaut euch also genau an, welche Karten-Chancen ein Pack euch tatsächlich eröffnet und entscheidet erst dann, ob ihr es kauft.

Es gibt keine Garantie auf starke Karten. Das solltet ihr insbesondere beachten, wenn ihr Packs mit Echtgeld kaufen möchtet. Man sollte sich hier nicht an Streamern orientieren, die teilweise riesige Summen in Packs investieren, um starke Karten zu ziehen.

Gerade zu Anfang einer Saison lohnt es sich eher, gute Starter-Teams mit dem Transfermarkt aufzubauen, anstatt alles für Packs zu verprassen. Dann habt ihr bessere Chancen auf Belohnungen aus den Wettbewerben, aus denen ihr ebenfalls wieder Packs bekommen könnt.

SBCs und Ziele beinhalten oft gute Packs, die gar nicht so schwer zu bekommen sind. Haltet hier die Augen offen und erspielt euch das ein oder andere Pack.

Schaut euch regelmäßig die Vorschau-Packs an. Hier könnt ihr euer Glück versuchen, ohne Münzen zu investieren.

Ihr habt euer Team bereits zusammen oder sucht noch nach Karten, mit denen ihr euch Belohnungen verdienen könnt? Dann haben wir hier 4 starke Formationen für euch, die euch in Ultimate Team helfen können.