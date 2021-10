In FIFA 22 startet am Freitag, den 15. Oktober das neue “Road to the Knockouts”. Wir zeigen euch, was ihr in dem neuen Event zu Champions League & Co. erwarten könnt.

Wann startet das Event? In FIFA 22 gibt es einen neuen Ladebildschirm, der den Start von „Road to the Knockouts“ für den 15. Oktober, 19:00 Uhr ankündigt. Damit fällt das neue Event in den gewohnten Zeit-Slot.

Was steckt im Event? Bei „Road to the Knockouts“ handelt es sich insgesamt um ein neues Event, das aber einige Dinge bringen dürfte, die FIFA-Fans bereits länger kennen.

Im Ladebildschirm sind verschiedene Spezialkarten zu sehen, die am Freitagabend voraussichtlich in Packs landen und damit das OTW-Team 2 verdrängen werden. Außerdem dürfte es wie gewohnt neue Wochenziele und SBCs zum Start des Events geben.

Was für Spezialkarten im Event stecken könnten, schauen wir uns hier genauer an.

Road to the Knockouts mit dynamischen Karten

Was für Spezialkarten kommen da? Schon in der Vergangenheit gab es die „Road to…“-Events, nur dass sie beispielsweise in FIFA 21 noch „Road to the Final“ hießen.

Dort landeten sogenannte dynamische Karten im Spiel: Die konnten immer besser werden, wenn das reale Team des Spielers in der Champions League oder Europa League bestimmte Meilensteine erreichte. Die RTTF-Events waren immer recht beliebt, weil sie eine direkte Bindung zum realen Fußball hatten. Das konnte sich bei verrückten Fussball-Spielen auch auf den Transfermarkt auswirken.

Es ist davon auszugehen, dass die neuen Karten ebenfalls ein solches Feature bieten. Allerdings scheint es diesmal ein etwas anderes System zu geben – denn die „Knockouts“ entsprechen der K.O.-Phase eines Turniers.

Bislang ist noch offen, wie das Konzept des Events sich dadurch verändert. Denkbar wären Karten, die sich eben nur während der Gruppenphase, also vor den „Knockouts“, verbessern lassen. Wie genau das Kartensystem diesmal funktioniert, dürfte sich spätestens zum Event-Start klären. Wir halten euch hier dazu auf dem Laufenden.

Neues Turnier mit an Bord: Der Ladebildschirm zeigt aktuell drei verschiedene Karten-Typen, die den alten Road-to-the-Final-Karten (RTTF) vom Design her sehr ähneln.

Der erste Kartentyp dürfte sich der Champions League widmen

Der zweite sollte zur Europa League gehören

Der dritte Kartentyp dürfte zur „Conference League“ gehören, die FIFA 22 ebenfalls lizenziert hat

Die Conference League ist ein neues europäisches Turnier, das diese Saison zum ersten Mal stattfindet. Aus Deutschland ist Union Berlin dieses Jahr dabei – möglich also, dass es hier eine Spezialkarte gibt.

Sobald es weitere Infos zum Event gibt, wird dieser Artikel ergänzt. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Wenn das Event am Freitag startet, wird die neue Weekend League schon in vollem Gange sein. Tipps für mehr Siege in FUT Champions findet ihr hier.