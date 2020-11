Heute Abend, am 6. November, startet das „Road to the Final“-Event in FIFA 21. Der Weg ins Finale bringt starke Champions-League-Karten – wer könnte dabei sein?

Wann startet das Event? Die „Road to the Final“ (oder auch der „Weg ins Finale“) startet am heutigen Freitagabend, um 19 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wird auch das RTTF-Team vorgestellt. Die Spieler wird es dann aus Packs sowie auf dem Transfermarkt geben. Außerdem dürfte es einige Wochenaufgaben- und SBC-Spieler geben.

Das ist das RTTF-Event: Die Road-to-the-Final-Karten, die zum RTTF-Event ins Spiel kommen, haben einen direkten Bezug zur Champions League. Spieler aus Teams, die an dem europäischen Wettbewerb teilnehmen, können hier Spezialkarten bekommen. Daneben gibt es auch einige Karten mit Europa-League-Bezug.

Das Besonders an den RTTF-Karten ist, dass sie immer stärker werden, je weiter das Team des Spielers im Wettbewerb kommt. Im letzten Jahr waren es etwa Bayern-Spieler wie Coman, die am Ende extrem stark waren – der FC Bayern gewann den Wettbewerb schließlich.

So stark war Coman am Ende

Sobald ein Team rausfliegt, enden die Upgrades für die jeweiligen Karten. Überraschende Ergebnisse im realen Fußball können also einen direkten Einfluss auf die Stärke der Karten, und damit auch den Transfermarkt haben. Das sorgt für ordentlich Spannung – in FIFA 19 wurde der Transfermarkt an einem Abend ordentlich umgekrempelt.

RTTF-Predictions – Wer könnte dabei sein?

Diese Spieler könnten dabei sein: Wer letztendlich im RTTF-Event dabei sein wird, ist zum größten Teil noch offen. Weil Real Madrid in der Champions League gegen Inter Mailand gewann, ist lediglich sicher, dass Offensivspieler Isco eine RTTF-Karte als SBC-Belohnung bekommen wird.

Das eigentliche RTTF-Team ist allerdings noch unbekannt. Ein neuer Ladescreen in Ultimate Team liefert allerdings die ersten Hinweise:

Diese Hinweise findet man aktuell in FUT

Damit ist klar, dass ein Bayern-Spieler mit 85 Dribbling dabei sein wird. Außerdem kommt ein Stürmer mit 86 Schuss und eine weitere Karte mit 85 Pace und 87 Physis hinzu.

In der Community wird bereits gerätselt, wer dabei sein könnte. Verschiedenste Champions-League-Spieler werden in den Predictions gehandelt. Bei reddit fallen diese Namen:

Alphonso Davies als Bayern-Karte.

Kimmich oder Leon Goretzka als Alternative (Goretzka hatte allerdings schon letztes Jahr eine RTTF-Karte).

Eine Spezialkarte für Zakaria ist im Gespräch.

Die Fan-Favoriten Martial und Rashford tauchen ebenfalls auf.

Da mit all den Champions-League-Teilnehmern allerdings jede Menge Spieler zur Auswahl stehen, wird sich erst am Freitagabend final zeigen, wer tatsächlich dabei ist.

Außerdem startet am Freitag auch wieder die Weekend League.