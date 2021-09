Welche neuen Ligen bringt FIFA 22? Alle Leaks und Gerüchte

Welche Ligen könnten in FIFA 22 neu dabei sein? Wir schauen, welche Ligen Spieler sich wünschen und zu welchen Spielklassen es bereits Leaks gibt.

Jedes Jahr ist das Warten groß, welche Bereiche der Fußballwelt im neuen FIFA-Teil verewigt werden. Entsprechen die Ratings der Lieblingsspieler dem, was man sich vorstellt? Wann kommen die neuen Werte? Gibt es vielleicht ein neues Stadion, in dem man seine Mannschaft um Titel kämpfen lassen kann?

Eine weitere dieser Fragen lautet: Welche neuen Ligen könnten in FIFA 22 dabei sein? Kein Wunder, schließlich spielen die Ligen eine nicht ganz unwichtige Rolle in FIFA. Zum Beispiel können neue Ligen als Spielort für den Karrieremodus verwendet werden, wenn man nicht in den altbekannten Spielklassen an den Start gehen möchte.

Auch in Ultimate Team sind die Ligen wichtig. Schließlich bestimmen sie unter anderem, welche Spieler man gemeinsam auf den Platz stellen kann, ohne dass die Teamchemie flöten geht.

Sind schon neue Ligen bekannt? Bislang gibt es noch keine offiziellen Infos, ob FIFA 22 neue Ligen bringen wird – und wenn ja, welche. Allerdings gibt es verschiedene Leaks und Gerüchte, die auf neue Ligen hinweisen.

Sobald es offizielle Informationen über neue Ligen gibt, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Leaks weisen auf mögliche Ligen hin

Über welche Ligen wird für FIFA 22 gesprochen? Mehrere mögliche Ligen werden für FIFA 22 thematisiert. Schon im Juni wurde aufgrund neuer Ligen, die laut eines Leaks von FUT Watch dem Code von FIFA 21 hinzugefügt wurden, von drei möglichen Spielklassen für FIFA 22 gesprochen:

Die englische 5. Liga, die National League

Die englische 5. Liga, die National League Die zyprische 1. Liga

Die zyprische 1. Liga Die 1. Liga Ungarns

Zum anderen wird von dem Portal Dexerto auf eine mögliche Aufnahme der brasilianischen 2. Liga sowie der indischen Super League hingewiesen (via Dexerto).

Insbesondere hinsichtlich der indischen Super League gibt es noch einige Hinweise mehr. Das Sportportal „Khel Now“ berichtete im Juli, dass die Indian Super League in FIFA 22 dabei sein soll und zu diesem Zeitpunkt nur noch Details zu klären gewesen seien (via Khel Now). Dies sei er nächste Schritt, nachdem die ISL bereits in der App FIFA Mobile verfügbar sei.

Bei allen Leaks ist allerdings zu Bedenken, dass auch einzelne Clubs in FIFA 22 aufgenommen werden können — ohne ihre Liga. In einem solchen Fall landen sie dann in der „Rest der Welt“-Sektion. Es bleibt also abzuwarten, welche Ligen letztlich wirklich am Start sind.

Wären diese Ligen auch etwas für euch? Teilt es uns in unserer User-Umfrage mit und sagt uns in den Kommentaren, welche Ligen ihr gerne in FIFA 22 sehen würdet.

Welche Ligen wünschen sich Spieler noch? Auf der Plattform FIFplay kann man aktuell ebenfalls an einer Umfrage teilnehmen, welche Ligen man gerne in FIFA 22 sehen würde (via FIFplay). Dort sieht das Ranking aktuell so aus:

Die griechische Liga ist ganz oben, mit über 65.000 Votes

Danach folgt die Ukrainische Liga mit über 53.000 Votes

Die ungarische Liga liegt auf Platz 3, mit über 45.000 Votes

Sicher ist derweil, dass die neue UEFA Europa Conference League im Karrieremodus von FIFA 22 an Bord sein wird, wie EA auf der eigenen Website schreibt (via EA Sports).

Dieser europäische Wettbewerb muss ebenfalls mit Vereinen gefüllt werden. Gut möglich also, dass noch der ein oder andere Club oder sogar ganze Ligen hinzukommen.

Welche Ligen es letztendlich schaffen, wird sich allerspätestens zeigen, wenn FIFA 22 erscheint. Alle Infos zum FIFA 22 Release findet ihr hier.