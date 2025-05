Eine Firma entließ 7.800 Mitarbeiter, um sie durch KI zu ersetzen, doch man hat nicht erwartet, dass man etliche Mitarbeiter wegen KI wieder einstellen wird

IBM hatte 2023 tausende Mitarbeiter entlassen. Nun erklärt der Chef von IBM: Man habe durch die Entlassungen neue Arbeitsplätze im Bereich Programmierung und Vertrieb geschaffen.

IBM (kurz für International Business Machines Corporation) ist ein US-amerikanisches IT- und Beratungsunternehmen. Im Jahr 2023 entließen viele Firmen ihre Mitarbeiter, um sie durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Dazu gehörte laut IGN.com auch das Unternehmen IBM, welches im Januar 2023 7.800 Mitarbeiter entließ.

Entlassung von tausenden Mitarbeitern führte zur Schaffung neuer Arbeitsplätze

Was steckt hinter den Entlassungen? Die Strategie des Unternehmens bestand darin, einen Einstellungsstopp zu verhängen und seine Bereiche durch künstliche Intelligenz zu automatisieren. IBM selbst erklärte, dass es Stellen mit KI besetzen würde und gab an, dass mindestens 30 Prozent der Belegschaft ersetzbar wären.

Doch der Chef von IBM, Arvind Krishna, erklärte in einem Gespräch mit dem WallStreetJournal (möglicherweise Paywall), dass man zwar tausende Mitarbeiter durch KI ersetzt habe, aber dadurch neue Arbeitsplätze im Bereich Programmierung und Vertrieb geschaffen habe:

Während wir innerhalb von IBM eine enorme Menge an Arbeit geleistet haben, um KI und Automatisierung in bestimmten Geschäftsabläufen zu nutzen, hat sich unsere Gesamtbeschäftigung tatsächlich erhöht, weil wir dadurch mehr Investitionen in andere Bereiche tätigen können.

Die Bereiche (Softwareentwicklung, Vertrieb und Marketing), wo man Personen neu eingestellt hat, bezeichnet Krishna als Bereiche, in denen „kritisches Denken“ im Vordergrund stehe und in denen die Mitarbeiter Dinge tun müssen, „die sich mit oder gegen andere Menschen messen, anstatt nur auswendig gelernte Prozesse zu erledigen“.

Für die Personen, die 2023 von IBM entlassen wurden, dürfte der Hinweis von Arvind Krishna, dass ihre Entlassung zu neuen Arbeitsplätzen geführt hat, nur ein schwacher Trost sein.

Mark Zuckerberg hat den Anfang vom Ende für Programmierer bei Meta angekündigt. Er ist nicht der einzige Unternehmer, der das Gleiche für 2025 plant.

Er erklärte, dass 2025 wahrscheinlich der Zeitpunkt erreicht sein werde, an dem Meta und andere Unternehmen in diesem Sektor „eine künstliche Intelligenz haben, die eine Art mittlerer Ingenieur sein kann, den sie in ihrem Unternehmen haben und der Codes schreiben kann“: Mark Zuckerberg hat das Ende für Programmierer bei Meta angekündigt – Und er ist nicht der Einzige, der so einen Schritt für 2025 plant