Mark Zuckerberg hat das Ende für Programmierer bei Meta angekündigt – Und er ist nicht der Einzige, der so einen Schritt für 2025 plant

Mark Zuckerberg hat den Anfang vom Ende für Programmierer bei Meta angekündigt. Er ist nicht der einzige Unternehmer, der das Gleiche für 2025 plant.

Mark Zuckerberg, CEO von Meta und Gründer von Facebook, erzählte in einem Interview in der Episode des Podcasts Joe Rogan Experience (via YouTube), dass er KI in seinem Unternehmen einsetzen wolle, die die Arbeit von Programmierern übernehmen soll.

Er erklärte, dass 2025 wahrscheinlich der Zeitpunkt erreicht sein werde, an dem Meta und andere Unternehmen in diesem Sektor „eine künstliche Intelligenz haben, die eine Art mittlerer Ingenieur sein kann, den Sie in Ihrem Unternehmen haben und der Codes schreiben kann“. Damit könne man in Zukunft hunderttausende Euro sparen, denn Programmierer verdienen in den USA teilweise Jahresgehälter von 500.000 US-Dollar.

Zuckerberg vermeidet das Wort Entlassung , doch es ist klar, wohin sich die Branche seit Monaten entwickelt

Spricht er von Entlassungen? Nein, in seinem Interview vermeidet er es, das unschöne Wort „Entlassungen“ zu verwenden. Aber es ziemlich eindeutig, worauf der Trend langfristig hinauslaufen wird: Denn Zuckerberg ist nicht die erste Person, die solch einen Schritt plant. Auch in anderen Firmen gibt es Überlegungen, bestimmte Personengruppen zu entlassen oder zumindest zu reduzieren.

Das spanische Magazin 3Djuegos.com berichtet etwa, dass das Software-Unternehmen „Salesforce“ erklärte, dass man wegen der KI-Technologie keine Programmierer mehr einstellen wolle. Und Klarna, ein Dienstleister für Zahlungen, entließ kürzlich 22 % seiner Belegschaft. Selbst der Chef von Klarna erklärte, dass in Zukunft eine KI seinen Job übernehmen könnte.

An anderer Stelle wurde ein ganzes Team entlassen, um die Arbeit jetzt von einer KI machen zu lassen. Und damit trifft eine Befürchtung von den Personen ein, die schon länger glauben, dass KI tausende Menschen arbeitslos machen werde.

Mark Zuckerberg selbst erklärte, dass die Umstellung am Anfang teuer werden könnte, sich der Umstieg aber lohnen werde. So sagte er:

Am Anfang wird es teurer sein und man kann effizienter werden. Und irgendwann wird es einen Punkt geben, an dem ein Großteil des Codes in unseren Anwendungen, einschließlich der von uns generierten KI, von KI-Ingenieuren und nicht mehr von menschlichen Ingenieuren entwickelt wird.

Und was wird aus den Programmierern? Zuckerberg erwiderte, dass die „Veränderung“ den Personen helfen werde, weil „sie in der Lage sein werden, viel kreativer zu sein und verrücktere Dinge zu tun“.

Mit dem Aufkommen von KI-Agenten, die zu virtuellen Mitarbeitern werden, die in der Lage sind, komplexe Aufgaben ohne menschliches Eingreifen auszuführen, werden große Unternehmen, die zu ähnlichen Modellen übergehen, den Rest mit sich ziehen und den Trend vorgeben.

