Eine Frau wurde um 800.000 Euro betrogen und hat ihren Mann verlassen, weil sich jemand mithilfe von KI als Brad Pitt ausgab

Der Verbrecher schrieb sie direkt auf Instagram an, um sie davon zu überzeugen, dass er echt sei. Das gelang ihm mit gefälschten Bildern und Videos, die er mit KI generierte. Und zwar so gut, dass sich die Französin von ihrem Ehemann scheiden ließ, weil sie hoffte, eine Beziehung mit Brad Pitt aufbauen zu können.

Doch der Betrug flog am Ende auf, als die Französin in den Nachrichten sah, dass der Schauspieler eine neue Freundin hatte. Sonst wäre der Betrug vermutlich noch länger gelaufen und die Person hätte noch mehr Geld verloren.

Der Nutzer Culture Crave, bei dem es sich um ein Nachrichtenportal mit Newsletter handelt, berichtet auf X.com/Twitter , dass eine Frau in Frankreich um 800.000 Euro betrogen wurde: Ein Betrüger gab sich als der bekannte Schauspieler Brad Pitt aus und erlangte so das Vertrauen der Französin.

