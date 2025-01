Ein Bewerber hat sein Vorstellungsgespräch in den ersten 5 Minuten nach Betreten des Gebäudes ruiniert, weil er etwas Wichtiges vergessen hat

Mit einer neuen Map schickt der Multiplayer-Shooter Hell Let Loose Spieler in die Stadt Tobruk. Einen ersten Teaser dazu seht ihr hier.

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Die erste Regel sei daher: Seid nett zu allen im Gebäude , egal wem ihr begegnet. Denn alle Personen in der Firma sind gleichermaßen wertvoll und verdienen Respekt, auch wenn sie nicht in der Chefetage arbeiten.

Sie rief ihn zurück in den Konferenzraum und erklärte ihm, dass jede einzelne Person in unserem Team wertvoll sei und Respekt verdiene. Aufgrund seiner Interaktion mit der „Empfangsdame“ hatte die Personalchefin das Gefühl, dass er nicht in das Unternehmen passt. Vielen Dank für Ihre Zeit, aber das Gespräch ist vorbei.

Was der Bewerber nicht wusste, war, dass die „Empfangsdame“ in Wirklichkeit die Personalchefin war und ihn bereits auf seine Fähigkeiten prüfte. Der Angestellte auf Reddit erklärte:

Was war das Problem? Ein Angestellter aus der Firma berichtet, dass der Bewerber zum Gespräch erschienen sei. Doch er war abweisend gegenüber der Empfangsdame und lehnte den Kontakt mit ihr ab. Die Empfangsdame versuchte den Bewerber in ein Gespräch zu verwickeln, doch er zeigte kein Interesse.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Wer einen Arbeitsplatz möchte, muss meistens zu einem Bewerbungsgespräch, um sich der Firma vorzustellen. Das ist oft so wichtig, dass selbst Bill Gates Tipps gibt, wie man die schwierigste Frage im Gespräch beantworten kann. Ein junger Mann bewarb sich auf eine Stelle in einer Firma und erschien zum Vorstellungsgespräch, doch nach 5 Minuten ist bereits Schluss. Denn sein Verhalten gefiel der Personalchefin nicht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to