Der Erfinder der KI ChatGPT verrät, welche 34 Berufe eine KI niemals ersetzen kann

Der Erfinder von ChatGPT erklärt jetzt, welche Berufe vor der KI sicher sind. Wenig überraschend sind das vor allem physische Jobs.

KI-Tools wie ChatGPT haben das Berufsleben vieler Menschen revolutioniert. Nicht ohne Grund befürchten viele Menschen, dass die Entwicklungen dazu führen werden, dass einige bald ihren Arbeitssplatz an eine künstliche Intelligenz verlieren werden könnten.

Ein Chef einer Firma hatte bereits erklärt, dass er dank KI jetzt weniger Leute einstellen müsste und auf diese Weise Geld sparen könne.

Nun hat sich Sam Altman, Gründer von OpenAI und Hauptentwickler von ChatGPT, zu Wort gemeldet. Er erklärt, dass 34 Berufe durch KI nie ersetzt werden könnten. Wenig überraschend sind das vor allem physische Jobs.

Busfahrer und Maurer haben auch in Zukunft einen sicheren Job

Welche Berufe werden genannt? Laut Altman können folgende Arbeitsplätze nicht durch KI-Bots ersetzt werden (via 3djuegos.com):

Maurer, Blockleger, Steinmetze, Fliesenleger und Marmorarbeiter.

Zementarbeiter und Betonverarbeiter

Zimmerergehilfen

Klempnergehilfen, Klempner, Rohrinstallateure und Dampfanlagenbauer

Helfer im Dachdeckerhandwerk

Athleten und Sportwettkämpfer

Taucher

Fast-Food-Köche

Handtrimmer und Handbeschneider

Zerleger von Fleisch, Geflügel und Fisch [gemeint ist wohl industrielle Zerlegung]

Form-, Kernmacher und Gießereikernmacher

Installateure und Reparateure von elektrischen Leitungen

Monteure und Reparateure von Windschutzscheiben für Fahrzeuge

Schlachter und Fleischverpacker

Bus- und Lkw-Mechaniker

Motorradmechaniker

Friseure

Bediener von Pflaster-, Belag- und Asphaltmaschinen

Bediener von Dreschmaschinen

Bediener von Öl- und Gasförderanlagen

Bediener von Öl- und Gasbohrinseln

Dachdecker in der Bergbauindustrie.

Gipser, Trockenbauer und -ausbauer, Verputzer und Stuckateure.

Das heißt: in naher Zukunft dürfte es unwahrscheinlich sein, dass ihr in eurer Innenstadt in einen Bus steigt, wo eine KI das Sagen hat. Oder dass euch in naher Zukunft eine KI die Haare schneidet. Auch die Person beim TÜV, die euer Auto einmal im Jahr kontrolliert, dürfte so schnell keine KI werden.

KI-Bots wie ChatGPT steigern die Effizienz

Viele Firmen nutzen bereits KI, um einfache oder zeitaufwändige Arbeiten zu automatisieren. Aus diesem Grund überlegen manche sogar, KI noch stärker in den Vordergrund zu stellen.

Doch genau hier kommen dann die Befürchtungen vieler Menschen. Denn sie befürchten, dass die KI so gut werden könnte, dass sie am Ende ohne Job dastehen, weil sie von KI ersetzt werden. Insbesondere in künstlerischen Berufen ist die Angst gerade groß, dass hier Arbeitsplätze “wegrationalisiert” werden und dass man bei der nächsten internen “Umstrukturierung” auf der Straße sitzt.

Wie viel Potential im Chatbot steckt, hat jetzt auch ein Nutzer gezeigt. Denn dieser hat an einem Tag über 1.000 Euro dank KI verdient. Wie er das gemacht hat, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen:

Nutzer sagt, er habe dank ChatGPT 1.200 Euro am Tag verdient – Wie hat er das gemacht?