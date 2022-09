KI erntet Kritik, nachdem sie einen Kunstwettbewerb gewinnt – „Wir sehen den Tod der Kunst“

Das Intro-Cinematic von Wrath of the Lich King ist bis heute ein legendärer Kurzfilm, der WoW-Fans begeistert.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Was ist Midjourney? Das ist eine künstliche Intelligenz, die Bilder erstellt . Mit Midjourney könnt ihr eigene Kunstwerke erschaffen, in dem ihr einige Wörter oder einen Satz eingebt und die KI daraus ein Bild generieren lasst.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um welchen Wettbewerb geht es? Der Discord-Nutzer Sincarnate, mit richtigem Namen Jason Allen, hat mit der künstlichen Intelligenz Midjourney Bilder erschaffen und damit an einem Kunstwettbewerb in der Kategorie „digital arts“ teilgenommen.

Mit der KI Midjourney könnt ihr eure eigenen Kunstwerke erschaffen, ohne selbst einen Stift in die Hand zu nehmen. Jetzt gewann ein Nutzer damit sogar einen Kunstwettbewerb, doch das kommt in den sozialen Netzwerken gar nicht gut an.

Insert

You are going to send email to