Tech-Pionier glaubt, KI wird Game-Entwicklung schon bald total verändern: „Wir versuchen nicht, Gott zu bauen“

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Wo bleibt der Mensch in dieser Funktion? Schon jetzt machen sich einige Künstler Sorgen, dass die KI ihre Arbeit überflüssig machen könnte, weil die Künstliche Intelligenz in Minuten beeindruckende Bilder erstellt, für die ein Mensch viel länger braucht, wenn er es überhaupt hinkriegt.

Eines Tages in der nahen Zukunft wird man in der Lage sein eine Konsole mit einem riesigen KI-Chip zu kaufen und alle Spielen werden Träume sein.

In den nächsten Jahren werde es darum gehen, die Qualität der Bild zu steigern, sie in 3D zu bringen, die Prozesse schneller und die Ergebnisse hochauflösender zu machen: Die Chips werden immer kleiner sein und immer mehr Dinge machen können, glaubt Holtz.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Das sagt er zur KI gerade: In einem Gespräch mit PC Gamer erklärt Holz (via pcgamer ): Im Moment verwende die KI noch eine extreme Masse an Grafik-Power, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Rede ist von Algorithmen, die „alle in der Cloud laufen und das auf sehr großen GPUs.“ Holz spricht von 40.000 $ GPU-Server.

Auf Social-Media-Plattformen wie TikTok oder YouTube macht die Künstliche Intelligenz Midjourney von sich reden: Sie generiert auf Zuruf fantastische Bilder. Dahinter steckt eine Menge Technik und mächtige Rechenkraft. Der Kopf dahinter, David Holz, glaubt: Künstliche Intelligenz wird in wenigen Jahren die Gaming-Entwicklung radikal verändern. Aber wo bleibt der Mensch in seiner Welt?

Insert

You are going to send email to