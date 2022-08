Eine KI sagt voraus, wie das letzte Selfie aussieht, das je auf Erden genommen wird – 13 Millionen sehen das Video auf TikTok

Auf TikTok geht eine Reihe von apokalyptischen Videos viral, die Bilder der Künstlichen Intelligenz „Midjourney“ zeigen: Die KI soll vorhersagen, wie das letzte Selfie aussehen wird, das je auf der Erde genommen wird. Es sind Visionen des Untergangs. Sie scheinen die Menschen auf eine morbide Art zu faszinieren.

Was ist das für eine KI? „Midjourney“ ist eine künstliche Intelligenz, die Bilder erstellt. Die Entwickler sagen, sie wollen damit die Vorstellungskraft der menschlichen Rasse erweitern. Das ist doch mal ein hehres Ziel.

Laut eigenen Angaben ist das Projekt von einem früheren Forscher bei der NASA, der von hochkarätigen Beratern unterstützt wird (via midjourney).

Millionen Menschen sehen Bilder des Untergangs der Zivilisation

Wie wurde die KI bekannt? Aktuell postet der TikTok-Kanal „Robotoverloards“ kurze Videos mit Bildern, welche die KI erstellt hat, als sie auf hypothetische Fragen antwortete und Bilder ausspuckte (via tiktok).

Die beliebtesten Videos drehen sich darum, dass die KI Weltuntergangs-Szenarien zeigt.

Das Video „Asking an Ai to show the last selfie ever taken” hat über 13 Millionen Aufrufe auf TikTok generiert. Das Video ist so erfolgreich, dass es mittlerweile zu einer 4-teiligen Serie erweitert wurde.

Was zeigen die Bilder? Die Bilder der KI stellen das klassische „Selfie-Motiv“ nach: Jemand fotografiert sich vor einem ausdrucksstarken Hintergrund. Wo die Menschen sonst aber posieren oder eine seltsame entenartige Schnute ziehen, sind hier kahlköpfige, abgemagerte Personen zu sehne: Einige sehen aus wie Skelette oder sind seelenlos anmutende Hüllen.

Manche dieser „letzten Menschen auf Erden“ tragen eine Gasmaske, einer sogar eine Art Raumanzug und wieder ein anderer verzerrt sein Gesicht zu einem Lächeln.

Im Hintergrund sieht man keine Naturdenkmäler oder besondere Loactions mehr, sondern Verwüstung, Feuer, Einschläge von Nuklearwaffen oder Kometen.

Auf manchen Untergangs-Szenarien ist eine Menschenmenge im Hintergrund zu sehen, die genauso ausgezehrt und verzweifelt wirkt wie die Person, die das Selfie macht. Auf anderen Bildern des Untergangs sieht man Leichen oder Hochhäuser, die in Flammen stehen.

KI lässt sich über Discord bitten, alles Mögliche zu zeigen

Kann man die KI selbst fragen? Ja, die KI ist frei zugänglich über einen Discord-Bot.

Mit dem Befehl „Imagine“ kann man die KI bitten, Bilder als Antworten zu den eigenen hypothetischen Fragen zu erstellen.

Ein Nutzer hat die KI etwa gebeten, Bilder zu erstellen, die zeigen, wie es aussehen würde, wenn Angela Merkel ein Jedi wäre. Andere bitten um deutlich weniger grausige Vorstellungen.

Wer selbst ausprobieren möchte, wie das geht:

Findet hier eine detaillierte Anleitung auf Englisch mit allen Hintergründen (via midjourney)

Und hier den Discord-Kanal mit dem Bot, um ohne die Anleitung zu lesen, einfach wild loszulegen, wie es tradierter Brauch unter MMO-Gamern ist (Spoiler: Einfach /imagine und danach das Szenario tippen).

Was passiert, wenn man sich mit der KI anlegt, musste ein 7-jähriger Junge erfahren:

