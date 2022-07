Schachroboter bricht 7-jährigem Jungen den Zeigefinger: „Das ist, natürlich, schlecht“

Ein Schachroboter hat bei einem Turnier in Moskau gegen einen 7-jährigen Jungen gespielt: Dabei kam es zu einem Unfall. Das junge Schachtalent geriet mit seinem Finger in den Griff des Roboters und der Roboter ließ nicht los. Die Betreiber des Roboters wirkten ratlos und drückten wirkungslos auf der Steuerung herum. Männer eilten herbei und mussten den Jungen aus dem Griff des Roboters befreien, aber der Zeigefinger war gebrochen.

Was ist da vorgefallen?

Vom 13. bis zum 21. Juli fanden in Moskau die „Moscow Chess Open“ statt.

Der 7-jährige Christopher ist einer der 30 besten Schachspieler Moskaus in der Altersklasse unter 9 Jahren.

Christopher spielte gegen einen altgedienten Schachroboter, dessen KI seit 15 Jahren die Figuren übers Brett zieht und der von Spezialisten betreut wird. Aber es kam zu einem Unfall.

30 schmerzhafte Sekunden

So kam es zum Unfall: Man sieht in einem 30-sekündigen Clip des Unfalls, dass der Schachroboter gerade seinen Zug gemacht hat, aber noch in der Bewegung zu sein scheint.

Der Junge tätigt seinen Zug, gerät damit aber in die Bewegung des Roboters hinein. Der Roboter hält seine Hand fest und lässt nicht mehr locker.

Die Operator am Rande des Tisches fummeln am Control-Pad herum, aber richten nichts aus; es kommen eilig Männer angerannt, die versuchen den Jungen aus dem Griff des Schachroboters zu befreien.

Als es ihnen endlich gelingt, bringt ein Mann den offenbar weinenden Jungen weg.

Der Clip zeigt den Vorfall und wird heiß diskutiert.

Wie ging das weiter? Der Junge hat sich bei der Aktion den Zeigefinger gebrochen, konnte aber schon am nächsten Tag weiter am Turnier teilnehmen – der Finger war in einer Schutzhülle, wie die Veranstalter mitteilten. Helfer übernahmen die Dokumentation seiner Züge.

Die Eltern sollen mit der örtlichen Strafverfolgung Kontakt aufgenommen haben, um Anzeige zu erstatten.

Das sagen die Veranstalter des Events: Der Chef des Moskauer Schachverbands, Sergey Lazarev, hat sich zu dem Vorfall geäußert:

Der Roboter hat den Finger des Kindes gebrochen – das ist, natürlich, schlecht. Wir haben den Roboter gemietet, er wurde schon an vielen Plätzen seit langer Zeit ausgestellt mit Spezialisten. Augenscheinlich haben die Spezialisten das übersehen. Das Kind hat einen Zug gemacht und danach muss man dem Roboter Zeit für die Antwort geben, aber der Junge war zu schnell, der Roboter hat zugepackt. Wir haben nichts mit dem Roboter zu tun.

Ein anderes Mitglied des Schachverbands sagte, der Roboter spiele seit 15 Jahren Schach: „Das ist ein extrem seltener Vorfall, der erste, an den ich mich erinnern kann.“

Von den Veranstaltern heißt es zudem: Die Betreiber des Roboters müssten darüber nachdenken, die Schutz-Vorrichtungen zu verstärken, damit so eine Situation nicht mehr auftreten kann.

„Das 1. Gesetz der Robotik wurde verletzt!“

Wie wird das diskutiert? Der Vorfall wird auf Twitter diskutiert, wo sich Verteidiger der Menschheit besorgt zeigen, dass die KI aufbegehrt:

Man fragt, warum der Roboter stark genug ist, um Finger zu brechen, wenn er nur Schachfiguren aufheben muss: „Warum baut man einen Roboter für Schachzüge, den man in einem Krieg verwenden kann?“

Ein Nutzer zeigt sich besorgt, dass hier das Grundgesetz der Robotik verletzt werde. Damit spielt er auf die „Asimov-Gesetze“ an, dass ein Roboter keinen Menschen verletzen darf – Ein anderer Nutzer weist ihn daraufhin, dass diese Gesetze rein fiktional sind.

Ein dritter Nutzer beruhigt aber: „Bevor hier die Twitter-Spezialisten wieder loslegen [..] Wir sind bei KI nicht auf dem Niveau, dass Roboter anfangen die Menschheit zu bekämpfen oder Ärger fühlen können.“

Das steckt dahinter: Durch extrem populäre Science-Fiction-Filme wie Matrix oder Terminator gibt es die weit verbreitete Angst, dass die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz zwangsweise zur Auslöschung der Menschheit führt, weil die KI erkennt, dass die Menschen der Menschheit schaden und die Menschheit ohne Menschen besser dran wäre – oder dass die KI einfach aus Eigennutz die Menschheit unterjocht.

Dieses literarische Motiv ist so sehr in der Popukultur verbreitet, dass jede Neuigkeit über eine KI irgendwie Besorgnis oder Sorgen hervorruft. Auch ein Schachroboter mit einem offenbar viel zu starken Arm.

