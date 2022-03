Forscher wollen beweisen, was eine böse KI anstellen kann – Die entwirft 40.000 Chemiewaffen in 6 Stunden

Doch nicht alles könnte durch KI leichter werden: Raidbosse gelten in MMOs als große Herausforderung, vor allem wenn sie frisch veröffentlicht wurden. Doch mit der Zeit lernen die Spieler alle Mechaniken kennen und besiegen die Bosse im Schlaf. Microsoft soll jetzt an einer künstlichen Intelligenz arbeiten, die verhindern soll, dass ihr in Zukunft jeden Raidboss einfach erledigt:

Auch in Spielen soll künstliche Intelligenz immer besser werden. So entwickelt etwa Sony momentan eine KI, die künstliche Begleiter und eure Gegner schlauer machen soll . Das könnte vor allem Spiele, wo ihr die Unterstützung von KI-Spielern braucht, deutlich leichter machen.

Die Realität ist, dass es sich nicht um Science-Fiction handelt. Wir sind nur ein sehr kleines Unternehmen in einem Universum von vielen Hunderten von Unternehmen, die KI-Software für die Arzneimittelentdeckung und das De-novo-Design [Neuschöpfung von Stoffen] einsetzen. Wie viele von ihnen haben die Möglichkeiten der Wiederverwendung oder des Missbrauchs überhaupt in Betracht gezogen?

Eine KI in einem US-Forschungslabor sollte bei der Entwicklung von Medizin schlechte und gefährliche Nebenwirkungen verhindern. Doch die Forscher hatten das einmal umgedreht und wollten ausprobieren, was passiert, wenn die KI gefährliche Nebenwirkungen entwickeln soll.

