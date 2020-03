Raidbosse gelten in MMOs als große Herausforderung, vor allem wenn sie frisch veröffentlicht wurden. Doch mit der Zeit lernen die Spieler alle Mechaniken kennen und besiegen die Bosse im Schlaf. Doch das könnte sich bald ändern.

An was arbeitet Microsoft? In einem Livestream von Microsoft sprach der Software Engineer James Trott über Künstliche Intelligenz in Videospielen. Speziell ging es darum, dass die KI lernen soll, dynamisch und in Echtzeit auf Spieler zu reagieren.

So könnten Bosse entstehen, die das Verhalten der Spieler lesen und so selbstständig ihre Mechaniken und Abläufe verändern. Eine klassische Meta, in der Teams mit der immer gleichen Aufstellung spielen, könnte so verhindert werden.

Warum ist das spannend? Kämpfe im PvE sind besonders bei neuen Bossen interessant, da die Spieler erstmal Mechaniken lernen und die Besonderheiten im Kampf herausfinden müssen. Daraus entwickeln sich in manchen MMOs Rennen um die „World First“-Kills, die wie bei WoW sogar auf Twitch für Interesse sorgen.

Doch danach nimmt die Herausforderung irgendwann ab. Bosse haben „Farm-Status“ und werden im Vorbeigehen erledigt. Dynamische Bosse hingegen könnten langfristig spannend bleiben, was wiederum für viel Spaß und Wiederspielwert sorgen könnte.

Trott erwähnt dabei aber auch, dass es schwierig ist die Bosse nicht aus Versehen zu hart zu machen.

Die Maschine lernt und liest die Spieler

Was sagt der Entwickler genau? Trott beschreibt im Livestream, an was Microsoft gearbeitet hat und wie das Raidbosse in Zukunft beeinflussen könnte:

Wir haben letztes Jahr an einem Projekt mit Microsoft-Technlogie gearbeitet, um ein MMO-ähnliches System für Bosse zu entwickeln, das das Verhalten der Spieler in Raids lernt. Wenn die Raidkämpfe dann laufen und Spieler eine dominante Strategie finden, passen sich die Bosse fast in Echtzeit an [und] erkennen die Strategien, die die Spieler einsetzen.

Diese Änderungen führen anscheinend sogar zu ganz neuen Mechaniken, die die Entwickler ursprünglich gar nicht für den Boss vorgesehen hatten.

Wir haben eine Menge interessanter Sachen mit den genetic algorithms erlebt, bei denen sich der Inhalt auf der Grundlage einiger weniger Grundprinzipien zu etwas Neuem entwickelt hat, dass die Entwickler sich vielleicht nie vorgestellt hätten.

Diese 5 MMOs haben die besten Bosskämpfe

Wo liegen die Probleme? Die Umsetzung der dynamischen Bosse bringt aber auch Hindernisse mit sich. Ein Problem sind zu starke Raidbosse, die die Spieler einfach nie besiegen können.

Für das Problem müssen die Entwickler noch Lösungen finden, wie Trott erklärt:

Die Herausforderung für die Entwickler besteht nun darin, wie man das maschinelle Lernen und die Simulation angesichts der menge an Rechenleistung in der Cloud zurückhalten kann, damit NPCs und Monster nicht perfekt sind. Denn mit genügend Training und Rechenleistung werden sie die Spieler jedes Mal besiegen.

Qadim, ein Raidboss aus Guild Wars 2

Was heißt das für die Zukunft? Derzeit scheinen die Systeme noch nicht ausgereift genug zu sein, um solche Raidbosse in MMOs umzusetzen. In der Zukunft könnte dies jedoch möglich zu sein.

In fast jedem PvE-Inhalt entwickelt sich irgendwann eine Meta, also eine Gruppenaufstellung samt bestimmter Fertigkeiten, um einen Boss problemlos zu besiegen.

Eine solche Meta könnte in der Zukunft zerstört werden. Wenn die Maschine dynamischer wird, müssen sich auch die Spieler in ihrem Verhalten anpassen. Das klingt extrem spannend.