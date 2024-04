EA FC 24: Neuer Season Pass zum TOTS bringt starke Belohnungen – So levelt ihr am schnellsten

Viele Packs zum TOTS in FC 24: So erhöht ihr eure Chancen auf starke Spieler aus dem Team of the Season

EA FC 24 TOTS: Das sind die Predictions zum Premier League Team of the Season

So levelt ihr am effektivsten:

Außerdem verstecken sich ein paar richtig starke Packs ab Level 25 des Passes. So gibt es viele Packs die Karten mit hohen Ratings garantieren – richtig praktisch also, wenn zurzeit die stärksten TOTS-Karten in Packs sind.

Passend zum großen TOTS-Event gibt es in FC 24 einen neuen Season Pass, der starke Belohnungen verspricht. Wir verraten euch, welche Rewards es gibt und wie ihr diese am schnellsten holen könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to