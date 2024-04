TOTS in FC 24: So erhöht ihr eure Chancen auf starke Spieler aus dem Team of the Season

Am Freitag, dem 26. April 2024, startet das Team of the Season (TOTS) in FC 24 so richtig mit der Premier League. Wer hier TOTS-Karten ziehen will, der braucht vor allem Packs. Oder zumindest viele Spieler, um Packs in Upgrade-SBCs zu ercraften. Wir zeigen euch, wie ihr kostenlos an starke Spieler oder zumindest an möglichst viel Fodder herankommt.

Welche Möglichkeiten gibt es? FC 24 bietet euch dieses Jahr so viele Möglichkeiten wie noch nie, um an Packs und Spieler zu gelangen.

Packs bekommt ihr beispielsweise als Belohnungen in Squad Battles, Division Rivals oder in der UT Champions Weekend League. Aber auch aus den Objectives oder durch das Abschließen von Squad Building Challenges (SBCs) könnt ihr weitere Packs dazuverdienen.

Mit unseren Tipps kommt ihr schnell und einfach zu viel Spielermaterial, um bestens für das Team of the Season in FC 24 präpariert zu sein.

5 Schritte, die eure Chancen auf starke TOTS erhöhen

Packs und Spieler durch Menü-Content verdienen

In FC 24 ist es momentan sehr einfach, Packs anzusparen. Allein im Zuge der TOTS-Aufwärmen-Serie sind eine Reihe neuer Belohnungen erschienen, die ihr durch die Erledigung einfacher Aufgaben bekommen könnt. Und dafür müsst ihr nicht einmal in eine Partie gehen.

1. Schritt: Tägliche Anmelde-SBC

In der täglichen Anmelde-SBC müsst ihr lediglich einen Bronzespieler abgeben und erhaltet dafür ein Pack mit zwei Spielern, die ein Rating von 81+ haben. Zusätzlich schließt ihr durch den täglichen Abschluss weitere Aufgaben aus den Objectives ab und ergattert dafür zusätzliche Belohnungen.

2. Schritt: Tägliches Gold-Upgrade

Das tägliche Gold-Upgrade hat sich mittlerweile in FC 24 etabliert. Dieser könnt ihr bis zu 4-mal täglich abschließen. Alles, was ihr dafür braucht, sind pro Upgrade elf Bronze- und elf Silberspieler, die ihr jeweils in einer separaten SBC eintauschen müsst.

Als Belohnung winkt dann ein Pack mit elf Goldprofis, darunter ist einer selten.

Kleiner Tipp: Um Zeit zu sparen, überlasst den Teambau am besten eurem Assistenten. Dafür könnt ihr den Assistenten als Unterstützung auswählen, bevor ihr zum Teambau kommt. Oder ihr nehmt ihn während des Teambaus zu Hilfe, indem ihr auf den linken Analog-Stick drückt und den Assistenten anwählt. Stellt die Qualität auf Silber oder Bronze und lasst den Rest von eurem Gehilfen erledigen.

3. Schritt: Vorschau-Pack

Auch im Shop solltet ihr täglich vorbeischauen und das Vorschau-Pack unter „Klassische Packs“ öffnen. Wenn ihr Glück habt, zieht ihr einen hoch bewerteten Spieler über 86 oder eine der zahlreichen Team-of-the-Week-Karten (TOTWs).

Laut Futbin (hier geht’s zur Seite) liegt der Preis für den billigsten 86er gerade bei 7.600 Münzen. Wenn ihr das Vorschau-Pack nicht nur öffnen, sondern den Inhalt kaufen wollt, müsst ihr 7.500 Münzen bezahlen. Es besteht aber keine Kaufpflicht. Sollte euch euer Vorschau-Pack nicht zusagen, dann wartet einfach 24 Stunden ab und versucht euer Glück erneut.

Alle Karten ab 86 aufwärts lohnen sich aber.

Zusätzliche Belohnungen durch tägliches Gameplay

So verdient ihr ganz einfach Packs durchs tägliches Spielen: In den Objectives findet ihr gerade verschiedene Aufgaben, um durch absolvierte Spiele zu weiteren Packs zu kommen. Ihr solltet zumindest jeden Tag 3 Partien absolvieren, egal ob ihr die Matches gewinnt oder verliert. Für jede absolvierte Partie erhaltet ihr seltene Goldprofis. Nach drei absolvierten Matches erhaltet ihr sogar einen Bonus obendrauf.

Jedes Mal, wenn ihr die drei täglichen Matches absolviert, schaltet ihr wiederum bis zu fünf Extra-Belohnungen in den Objectives frei.

Damit der Spaß bei den Spielen nicht zu kurz kommt, empfehlen wir die Partien zum Beispiel im TOTS-Aufwärmen-Cup zu bestreiten.

4. Schritt: TOTS-Aufwärmen-Cup

In den Objectives findet ihr die Challenges für den TOTS-Aufwärmen-Cup und weitere Aufgaben.

Der TOTS-Aufwärmen-Cup, der euch in den Live-Freundschaftsspielen zur Verfügung steht, verspricht durch den Spielmodus Überraschungsball einen munteren Kick. Vor allem könnt ihr aber mit jedem Spiel und jedem Sieg weitere Belohnungen einheimsen. Da es sich um ein Freundschaftsspiel handelt, müsst ihr euch auch nicht ärgern, wenn ihr mal zwei oder drei Spiele am Stück verliert. Ihr habt für die Erledigung der Aufgaben des TOTS-Cups eine unbegrenzte Anzahl an Versuchen.

Die Belohnungen stellen sich wie folgt dar:

1 Spiel: 5x 80+-seltene Goldprofi-Pack

2 Siege: Prime-Goldprofis-Pack aus der Premier League

4 Siege: Prime-Goldprofis-Pack aus der Bundesliga

5 Spiele: 2x 83+-seltene Goldprofi-Pack & 500 XP

6 Siege: Prime-Goldprofis-Pack aus LaLiga

8 Siege: Prime-Goldprofis-Pack aus der Ligue 1

10 Spiele: 3x 83+-seltene Goldprofi-Pack & 500 XP

10 Siege: Prime-Goldprofis-Pack aus der Serie A

5. Schritt: Spiele und Siege in Squad Battles, Rivals, Weekend League

Wenn ihr besonders auf die Extra-Belohnungen aus seid, die ihr durch das Gewinnen von Spielen bekommt, dann könnt ihr die Partien einfach in den Squad Battles absolvieren. Hier kommt ihr wahrscheinlich am einfachsten zu den Siegen, die ihr zur Freischaltung weiterer Boni benötigt.

Hier haben wir eine Übersicht, was ihr für die jeweiligen Spiele und Siege bekommt:

5 Siege: Hero Keßler+ 3 Goldprofis aus erster deutscher Männer- und Frauen-Liga

10 Siege: Hero Futre + 3 Goldprofis aus erster spanischer Männer- und Frauen-Liga

15 Siege: Hero Tevez+ 3 Goldprofis aus erster englischer Männer- und Frauen-Liga

20 Siege: Hero Abédi Pelé + 3 Goldprofis aus erster französischer Männer- und Frauen-Liga

25 Siege: Hero Di Natale + 3 Goldprofis aus erster italienischer Männer- und Frauen-Liga

Noch ein zusätzlicher Hinweis zum Abschluss: Wenn ihr euer Team mit den verdienten Heroes ausrüstet und drei Spiele in Squad Battles, Rivals oder Champions gewinnt, könnt ihr noch einmal zusätzliche Belohnungen abgrasen.

Damit habt ihr alle Möglichkeiten, um schnell an Packs und Spielern zu kommen, auf einen Blick. Wenn ihr für die kompetitiven Modi wie den Rivals oder der Weekend League für eurer Team nach einem Upgrade sucht, dann haben wir eine Empfehlung: Eine Spielerin in FC 24 gehört zu den stärksten Karten, ist gerade sehr günstig – Holt sie euch