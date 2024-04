EA FC 24: TOTS Warm Up Team 1 ist jetzt live – Was steckt im Event?

In EA FC 24 ist jetzt „Warm Up Series“ gestartet, die neue Promo soll Spieler schon mal für die kommende „Team of the Season“-Promo anheizen. Was steckt drin?

Wann startet TOTS Warm Up Series? Das TOTS-Warm-Up-Series-Event in EA FC 24 läuft seit Freitagabend, den 12. April 2024, um 19:00 Uhr. Um diese Zeit wurde also das Golazo-Event beendet und durch die TOTS-Vorbereitung ersetzt.

Hier zeigen wir euch alles, was wir bereits zum diesjährigen TOTS wissen.

Was steckt im Warm Up Series Event?

Zuallererst bietet das neue Event ordentlich Material für Packs, denn mit der Warm Up Series kommt ein Best-of der bisherigen TOTS-Karten zurück und versteckt sich in den Packs von EA FC 24.

Außerdem könnt ihr euch auf das kommende TOTS-Event vorbereiten, indem ihr SBCs abschließt, Packs sammelt und diese aufspart.

Folgende TOTS-Karten kehren für eine Woche lang zurück in Packs:

ZM: Aitana Bonmati (92)

LF: Mbappé (92)

ST: Benzema (91)

ST: Osimhen (90)

RM: Diani (90)

ST: Vini Jr. (90)

TH: Ter Stegen (90)

MS: Dybala (89)

IV: Renard (89)

TH: Donnaruma (89)

ST: Correa (88)

ZOM: Götze (88)

IV: Bastoni (88)

ZM: O’Riley (88)

LM: Rafael Leao (88)

IV: De Ligt (88)

LAV: Grimaldo (88)

ZOM: Miedema (88)

Welche Inhalte bietet das Event noch? Neben den besten Team of the Week-Karten der bisherigen Saison, bringt die Warm Up Series zusätzlich neue Evolutions, Upgrade-SBCs und neue Spieler.

Unter anderem gibt es:

Eine neue Tagesanmeldungs-SBC mit täglichen Belohnungen.

Man kann Heroes durch gewonnen Spiele verdienen. Darunter: Di Natale (88), Abedi Pélé (89), Tévez (88), Paulo Futre (88) oder Keßler (88).

Diverse Upgrade-SBCs wie 84+x7-Packs.

