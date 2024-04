EA FC 24: Bekannter Streamer entdeckt neues Retro-Trikot von RB Leipzig und flippt aus

Warum ist ein Retro-Trikot für Leipzig so kontrovers? Aufgrund fehlender Tradition und einer vergleichbar späten Gründung im Jahr 2009 hat Leipzig einen schweren Stand bei den Fans in der Bundesliga.

Kurz darauf sieht GamerBrother das Trikot springt von seinem Stuhl auf und kann nicht fassen, was er auf dem Bildschirm sieht. In seinem knapp zweiminütigen Rant sagt er unter anderem sichtlich genervt:

Einer der bekanntesten deutschen Streamer zu EA FC 24 und Moderator der Fußballsendung At Broski, GamerBrother, hat in einem seiner Streams das neue Retro-Trikot von RB Leipzig entdeckt und spontan kundgetan, was er davon hält.

