10 Karten spielt eigentlich niemand, sind aber dauernd ausverkauft – Das ist der Grund

In EA FC 24 gibt es manche Spieler, die auf dem Transfermarkt quasi nicht existieren. Wenn man sie dann doch findet, kosten sie extrem viel, obwohl ihre Werte gar nicht so stark aussehen. Wir erklären euch, was dahinter steckt und zeigen euch die besten Beispiele.

Welche Karten sind so selten auf dem Transfermarkt? Besonders begehrt ist vor allem die ein oder andere Team-of-the-Week-Karte (TOTW). TOTWs sind in den letzten Jahren etwas ins Hintertreffen gelangt, was die Beliebtheit angeht. Das liegt hauptsächlich an den häufig stattfindenden Events, die eine große Menge an besseren Event-Karten ins Spiel bringen.

Seit EA FC 24 gibt es allerdings ein neues Feature, was euch selbst unscheinbare Spieler zu richtig guten Karten umwandeln lässt und den TOTWs und auch anderen schwächeren Karten neues Leben einhauchen kann.

Evolutions machen manche Spieler besser, aber auch seltener

Was sind die Evolutions? In den Evolutions könnt ihr Spieler mit mehreren Upgrades versehen. Die Verbesserungen reichen von Stat-Boosts, über neue Playstyles, bis hin zu aufgewerteten Skills für den „Schwachen Fuß“ oder Spezialbewegungen. Im Laufe der Zeit wurden und werden immer bessere Evolutions releast.

Darum machen Evolutions bestimmte Spieler so selten: Sie unterliegen stets speziellen Anforderungen. Das führt dazu, dass manche Spieler für gewisse Evolutions besonders gut geeignet sind, da sie mit ihren Werten perfekt zu den Erfordernissen passen. Welche Karte für welche Evolution bestens passt, könnt ihr mit dem Evolutions-Rechner herausfinden.

Bei Evolutions mit potenziell starken Upgrades ist die Beliebtheit mancher Karten sogar so groß, dass sie vom Transfermarkt so gut wie verschwinden, da viele Spieler nach diesen Karten Ausschau halten. Einige davon sind Teil von bereits abgelaufenen Events oder vergangenen TOTWs, sodass sie nicht mehr aus Packs zu ziehen sind. Die Anzahl dieser Karten ist also begrenzt, das wirkt sich zusätzlich auf ihren Preis und ihre Begehrtheit aus.

10 seltene und teure Karten für laufende Evolutions

Wir zeigen euch im Folgenden eine Tabelle mit eigentlich durchschnittlichen Karten, die aber aufgrund ihrer Werte besonders beliebt für bestimmte Evolutions sind und deshalb extrem selten auf dem Transfermarkt vorkommen:

Spieler (Rating) Verein Marktwert in Münzen (Stand 16.01.24) passende Evolution TOTW Millie Bright (86) FC Chelsea 100.000 (ausverkauft) Patrick wer? Trailblazers Dante (86) OGC Nizza 30.000 (ausverkauft) Patrick wer? Trailblazers Danilo (84) Juventus Turin 30.000 (ausverkauft) Starke Flanken (RV) TOTW Anyomi (83) Eintracht Frankfurt 160.000 (ausverkauft) FC Founder II TOTW Tameze (83) FC Turin 65.000 (ausverkauft) Enorme Übersicht TOTW Coman (86) FC Bayern 95.000 (ausverkauft) Finisher TOTW Talisca (86) Al-Nassr 85.000 (ausverkauft) Finisher Triple Threat Kirby (86) FC Chelsea 30.000 (ausverkauft) Finisher Centurion Felipe Anderson (85) FC Latium 180.000 (ausverkauft) Finisher Donyell Malen (82) Borussia Dortmund 10.000 (ausverkauft) Finisher (nach Founder II Upgrade)

Wenn ihr einen dieser Spieler zufälligerweise in eurem Verein habt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Die ein oder andere Karte könnte euch sogar einen ordentlichen Gewinn auf dem Transfermarkt bescheren.

Da immer wieder neue Evolutions dazukommen, andere wiederum ablaufen, werden wir die Tabelle häufig aktualisieren. Schaut also ruhig regelmäßig vorbei.

