In FC 24 könnt ihr grade Mittelfeldspieler zu starken Stürmern machen – So geht’s

Beide Stars eignen sich optimal für einen Platz in einer neuen Formation, mit der ihr in der Abwehr viel stabiler stehen werdet: Ich habe in der Weekend League eine neue Taktik getestet und viel weniger Gegentore kassiert

Das Besondere ist der erforderliche Defensiv-Wert von mindestens 80. Dadurch fallen automatisch nahezu alle Offensivakteure in FC 24 weg. Der Fokus liegt also auf Spielern aus dem zentralen Mittelfeld bzw. aus der Abwehr.

Das Beste an der Evolution ist, dass sie euch kostenlos zur Verfügung steht. Das einzige, was ihr beachten müsst, sind die Anforderungen, denn ihr könnt nicht jeden beliebigen Spieler mit den Upgrades versehen.

