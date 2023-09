EA FC 24 Evolution Rechner: So findet ihr die besten Spieler für das neue Feature in Ultimate Team

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

So siehst du, wie eine Evolution-Version für deinen Lieblingsspieler aussieht: In einer anderen Unterkategorie, der Preview, könnt ihr jede beliebige Karte mit dem jeweiligen Evolution-Upgrade versehen. Dadurch könnt ihr ausprobieren, mit welcher Evolution ihr Idol ausstatten möchtet und wie die Stats nach der vollständigen Evolution aufgewertet werden.

Im Bild seht ihr potenzielle Welcome to Evolutions -Upgrades sortiert nach ihren höchsten in-game stats.

Was steckt hinter dem neuen Feature? In Evolutions könnt ihr alle gängigen Kartentypen (Bronze, Silber, Gold) mit verschiedenen Upgrades versehen. Diese reichen von Statboosts, über verbesserte Fähigkeiten in Skills und Schwacher Fuß, bis hin zu neuen Playstyles.

In EA FC 24 gibt es mit den Evolutions in Ultimate Team seit diesem Jahr die Möglichkeit, normale Karten zu verbesserten Spezialversionen zu entwickeln. Um die besten Spieler für die potenziellen Evolution-Upgrades zu finden, gibt es seit kurzem einen hilfreichen Rechner, der euch die vollzogenen Entwicklungen der Karten zeigt.

