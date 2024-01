EA FC 24: Neue Icon Evolutions kann selbst die schlechteste Legende interessant machen – So sehen die 2 besten Optionen aus

Kurz vor dem TOTY in EA FC 24 bekommt ihr die Möglichkeit, Icons in den Evolutions zu upgraden. Wir stellen euch die Anforderungen für die Upgrades vor und zeigen euch die zwei besten Optionen.

Was sind Evolutions? In EA FC 24 könnt ihr euch eure eigenen Stars mit den Evolutions erschaffen. Mittlerweile sind unzählige Evolution-Upgrades verfügbar, sogar die ersten Steigerungen über einen Wert von 90+ sind mit dem neuen Feature möglich.

Nachdem man vor nicht allzu langer Zeit auch die ersten Hero-Karten upgraden konnte, ist es jetzt auch möglich, einer Vielzahl von Icons eine Evolution zu verpassen.

Icon Evolutions: Anforderungen und Upgrades

Welche Anforderungen muss die Icon erfüllen? Die Anforderungen sind nicht besonders hoch und lassen euch viel Spielraum, sodass ihr eine Menge Ikonen für die SBC auswählen könnt.

Anforderungen:

Kosten: 200.000 Münzen

Gesamtrating: max. 89

Karten-Typ: Basis-Icon

Tempo: max. 86

Passen: max. 91

Physis: max. 87

Schießen: min. 78

erlaubte Postionen: alle

Spielstile: max. 8

Upgrades:

Gesamtrating: +2

Tempo: +3

Schuss: +4

Pass: +3

Dribbling: +3

Defensive: +2

Physis: +3

Spielstil: First Touch

Spielstil: Tiki-Taka

Aufgrund der Erfordernisse sind starke Icons wie Vieira oder Jairzinho nicht für die neue Evolution geeignet. Beide Ikonen haben trotz ihrer Beliebtheit bisher noch keine Event-Icon-Karten erhalten, die es im Rahmen folgender Promos für diverse andere Legenden schon gab:

2 starke Optionen für die neue Icon Evolutions

Welche Spieler eignen sich besonders für das Icon-Upgrade? Die Upgrades schlagen sich auf alle Attribute nieder. Es bietet sich also an, Spieler aus dem zentralen Mittelfeld für das Icon-Upgrade zu nehmen, denn diese brauchen gute Allroundwerte. Sie bilden das Bindeglied zwischen Offensive und Defensive, müssen deshalb gute Skills zum Verteidigen (Physis, Defensive) haben, im Spielaufbau helfen (Pass), aber auch im Angriff (Dribbling, Schuss) gefährlich sein. Zusätzlich sollten sie auch das nötige Tempo mitbringen.

Aufgrund dieser Anforderungen haben wir uns für die zwei folgenden Optionen entschieden:

Steven Gerrard

Steven Gerrard: Gerrard ist die vielleicht beste Variante hinsichtlich der Anforderungen und passt sehr gut in das Profil der Upgrades. Er verkörpert all das, was einen Mittelfeld-Alrounder ausmacht. Das machte sich auch umgehend auf dem Transfermarkt bemerkbar. Er ist mit einem aktuellen Verkaufswert von rund 200.000 Münzen doppelt so teuer als er es vor dem Release der neuen Evolutions war (via futbin.com).

Sócrates

Sócrates: Die brasilianische Mittelfeld-Ikone würde wie Gerrard perfekt zu den Anforderungen der neuen Evolutions passen. Er bietet im Gegensatz zum Engländer noch bessere Werte für die Offensive, hinkt aber beim Vergleich der Defensiv-Stats deutlich hinterher. Ein weiterer Nachteil ist, dass Sócrates bei einem Preismaximum von 240.000 Münzen grade ausverkauft ist (via futbin.com). Ihn zu bekommen, könnte also ein echtes Problem werden. Wenn ihr aber über das nötige Kleingeld verfügt und etwas Zeit investieren wollt, sollte sich ein Upgrade des Brasilianers definitiv lohnen.

Welche Icons würden noch für die Evolutions funktionieren? Viele weitere Icons gehören ebenfalls zum Kandidatenkreis. Um genau zu sein, sind es 41 Legenden, die das Potenzial für ein Upgrade haben.

Da das Icon-Upgrade schon 200.000 Münzen kostet, würde es sich anbieten, eine Karte zu nehmen, die ihr bereits im Verein habt. Schaut euch also die Evolutions an und findet heraus, ob ihr vielleicht sogar schon eine passende Icon für das Upgrade besitzt.

Wenn ihr noch Packs für das anstehenden TOTY dazu verdienen wollt, empfehlen wir euch die Weekend League mit ihren neuen Belohnungen.