EA FC 24: Neues Dynasties-Event erscheint morgen – Alle Leaks, Infos und Startzeit in der Übersicht

Schon am nächsten Montag findet der nächste Spieltag in der Pro Open Liga statt. Dort können die Profis ihren verpartnerten Pro-Live-Karten die nächsten Upgrades bescheren. Unser Pro-Live-Tracker versorgt euch mit allen Updates, Fortschritten und wichtigen Terminen .

Auch weitere altgediente Spieler wie Sergio Ramos oder Mario Balotelli sind neu im Spiel und immer spannende Kandidaten für eine Flashback-Karte. Bleibt also abzuwarten, ob EA Sports die ein oder andere vorweihnachtliche Überraschung in der Hinterhand hat.

Also werfen wir einen Blick auf alle bisherigen Leaks. Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte bis nach unten scrollen, denn dort verraten wir euch, was das Dynasties-Event sonst noch für euch bereithalten könnte.

Was beinhaltet das Dynasties-Event? Den ersten Leaks und dem Namen der Promo zu Folge handelt es sich bei Dynasties, um berühmte Familiendynastien, die die Welt des Fußballs momentan beeinflussen oder in der Vergangenheit beeinflusst haben. Im Fokus stehen prominente Vater-Sohn-, Geschwister- oder auch Cousin-Paare.

In EA FC 24 gab es schon einige Event-Premieren. Auch an diesem Freitag wird EA Sports mit „Dynasties“ eine neue Promo für Ultimate Team vorstellen. Wir geben euch alle Infos und zeigen euch die bisher geleakten Spieler.

