EA FC 24: FC Pro Live Tracker – Alle Updates und Fortschritte der Spieler in der Übersicht

In EA FC 24 sind die ersten Updates für die dynamischen Karten des FC-Pro-Live-Events in Ultimate Team erschienen. Wir zeigen euch alle Spieler und klären euch über die Upgrades und Fortschritte auf.

Was ist FC Pro Live? Dieses Event widmet sich voll und ganz den Leistungen der besten Pro-Spieler in EA FC 24. Sie sind es, die mit ihren Leistungen über die Upgrades ihrer zugeteilten Event-Karten entscheiden.

In dieser Woche fand der erste offizielle Spieltag der FC Pro Open statt. Dieser brachte für die ersten vier Eventkarten ein oder mehrere Upgrades.

Wie erfolgen die Upgrades? Jeder Profi wird einer Event-Karte zugeordnet. Abhängig von der Leistung des Pros kann die Spielerkarte dann Verbesserungen erhalten. Diese Upgrades können sich in verbesserten Ratings, zusätzlichen PlayStyles, alternativen Positionen oder aufgewerteten Fähigkeiten für Schwacher Fuß und Skill Moves äußern. Je erfolgreicher der Pro-Spieler abschneidet, desto besser wird seine zugeordnete Karte.

Am Ende winken bis zu fünf Upgrade-Stufen, die eine Event-Karte durch siegreiche Partien seines Stellvertreters sammeln kann. Gleich zwei Spieler schafften am ersten Spieltag ihre Karte bis auf die dritte Stufe zu bringen und ihm somit zwei Inform-Upgrades (IF-Upgrades) sowie einen zusätzlichen Playstyle und eine alternative Position zu verleihen.

Der FC Pro Live Tracker gibt euch einen Überblick über alle Upgrades und Fortschritte.

Was steckt hinter dem FC Pro Live Tracker? Hier präsentieren wir euch eine Tabelle aller FC-Pro-Live-Karten und zeigen, wie viele Punkte und Upgrades sie bereits errungen haben.

Gleiches haben für übrigens auch für die dynamischen Thunderstruck-Karten gemacht. Schaut euch in unserem Thunderstruck-Tracker an, welche Verbesserungen die Stars schon bekommen haben und welche sie noch bekommen könnten.

Spieler und Spielerinnen, die bereits durch ein Upgrade verändert wurden, haben wir hier aktualisiert. Ein neues Rating durch ein InForm-Upgrade (IF-Upgrade) wird fett hervorgehoben. Sonstige Verbesserungen in Form von Playstyles, alternativen Positionen und aufgewerteten Fähigkeiten für Schwacher Fuß-/Spezialbewegungen (SF/SB) werden mit einem Sternchen markiert und in der Tabelle ergänzt. In der letzten Spalte seht ihr nochmals genau, welche Verbesserung die Karte erhalten hat.

An diesem Montag, dem 27.11.23, fand der erste Spieltag in der Gruppe A statt. Dadurch ergeben sich für die ersten Spieler folgende Upgrades:

Pro-Spieler Event-Karte (Rating) – Verein Absolvierte Spiele/ Punkte sonstige Upgrades (Playstyle, Position, SF/SB) Lukas_Official11 Kolo Mouani (88) – PSG 4/3 / „EmreYilmaz“ Malen (87*) – BVB 4/10 Harter Pass, LF „H1Dalgo“ Mané (89*) -Al Nassr 4/6 Angeschnittener Schuss, RM „Umut“ Renan Lodi (87*) – OM 4/10 Entscheidender Pass, RV „Mark11“ Genreau (85)- FC Toulouse 4/0 / „Young“ Willian (88) – FC Fulham 0/0 / „Manuel Bachoore“ Lozano (87) – PSV 0/0 / „PHzin“ van den Boomen (86) – Ajax 0/0 / „Matia“ Karamoh (86) – FC Turin 0/0 / „Cowen” Locatelli (87) – Juventus 0/0 / „Happymeal664″ Thauvin (87) – Udinese Calcio 0/0 / „SeanLDW“ Alli (87) – FC Everton 0/0 / „Abomakkah“ Koulibaly (87) – Al-Hilal 0/0 / „Antonini_Gabriel“ Ogbonna (87) – Westham United 0/0 / „Vejrgang“ Simakan (84) – RBL 0/0 / „Levideweerd“ Ivan Cavaleiro (85) – OSC Lille 0/0 / „1OS“ Fabinho (87) – Al Ittihad 0/0 / Manuel Bachoore Obrun 0/0 / „Fouma“ Makengo (85) – FC Lorient 0/0 / Obrun Hien – Hellas Verona 0/0 / „TEKKZ“ Phillips (86) – ManCity 0/0 /

Wann könnt ihr mit weiteren Upgrades rechnen? In der nächsten Woche findet wiederum am Montag, dem 4. Dezember, der erste Spieltag in der Gruppe B statt. Dort werden weitere Profis ihren verpartnerten Eventkarten die nächsten Verbesserungen bescheren. Schaut also regelmäßig hier im Tracker vorbei, um keine Upgrades zu verpassen.

