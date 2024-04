EA FC 24: Durch eine kleine Anpassung schießt ihr mit der stärksten Taktik noch mehr Tore in der Weekend League

In EA FC 24 hat sich eine Taktik als klarer Favorit bei den Profis herauskristallisiert. MeinMMO-Autor Thomas Dummer hat lange an der beliebtesten Aufstellung herumexperimentiert und zeigt euch, mit welcher Einstellung ihr mehr Angriffspower entwickelt, um bessere Belohnungen in der Weekend League zu bekommen.

Um welche Formation geht’s? Die Rede ist natürlich von der 4-3-2-1. Nach fast 6 Monaten EA FC 24 wird euch sicherlich aufgefallen sein, dass die meisten Spieler diese Taktik bevorzugen, weil sie den größten Erfolg verspricht.

Die 4-3-2-1 zeichnet sich zuallererst durch ihre geballte Offensive aus. 3 Stürmer auf dem Papier sprechen hier eine klare Sprache. Zudem gibt die Taktik aber auch her, in einem kompakten Abwehrblock zu spielen. Dafür müsst ihr nur ein paar kleine Anpassungen vornehmen. Wie das genau funktioniert, haben wir euch in unserem Artikel über die zwei besten Taktiken in EA FC 24 erklärt.

Nachdem sich die 4-3-2-1 als unangefochtene „Nummer 1“ unter den Aufstellungen etabliert hat, wollte ich schauen, was noch alles aus dieser Formation herauszuholen ist. Dabei bin ich auf eine interessante Variante gestoßen, bei der ihr mit gleich 5 Offensivspielern angreifen könnt. Das garantiert noch mehr Chancen und noch mehr Tore.

Gleich 5 Angreifer stellen euren Gegner in der neuen Formation vor Probleme

Neue 4-3-2-1-Taktik: Volle Offensivpower mit 5 Angreifern

Welche Vorteile bringt die Alternative zur klassischen 4-3-2-1? Hier ist die ganz klare Devise: Mehr Angreifer bedeuten mehr Torgefahr. Auf dem Bild seht ihr, wie gleich 5 Spieler sich am Strafraumrand versammelt haben. 5 Spieler in der Offensive bringen euch rein numerisch schon eine Überzahl, da die meisten Gegner euch mit einer 4er-Kette empfangen werden.

Mindestens einer eurer Mitspieler sollte somit eigentlich immer frei und für ein Anspiel bereit sein. Habt ihr erst einmal den freien Spieler am gegnerischen 16er gefunden, muss der Gegner euch attackieren, da ihr euch in einer gefährlichen Nähe zum Tor befindet. Allein dadurch, dass der Gegenspieler euch angreifen muss, um einen Torschuss zu verhindern, wird wieder ein neuer Mitspieler frei werden, den ihr anspielen könnt.

Irgendwann habt ihr euch damit in eine so günstige Situation gespielt, um einen Torabschluss aus aussichtsreicher Position abgeben zu können.

Aus 4-3-2-1 wird 2-3-5: Das sind die Anweisungen

So macht ihr aus 3 Stürmern 5 Angreifer: Um die neue Variante auszuprobieren, müsst ihr in erster Linie eure äußeren zentralen Mittelfeldfeldspieler (ZM) auf die Flügel bekommen. Legt euch bei den Aufstellungen in der Vorauswahl auf die 4-3-2-1 fest und öffnet anschließend die individuellen Taktiken.

In den Anweisungen verändert ihr sowohl für den linken als auch den rechten ZM die Einstellungen wie folgt:

Offensiv-Unterstützung: Nach vorn orientieren

Flanken-Unterstützung: Am Strafraumrand bei Flanken

Positionsfreiheit: Nach außen ziehen

Nehmt die Einstellungen für die beiden äußeren ZMs vor

Im Angriff werden sich eure ZMs jetzt auf die Außen begeben und die 3 zentralen Stürmer flankieren. Um möglichst schnell in die Formation zu kommen und um die Flügel-ZMs möglichst breit zu positionieren, empfehlen wir euch in den „Taktiken“ unter der Kategorie „Offensive“ zwei weitere Anpassungen vorzunehmen:

Aufbauspiel: Schneller Aufbau

Breite: 100

„Breite 100“ sorgt dafür, dass sich die Flügel-ZMs möglichst breit neben eure Stürmer aufstellen. Folglich muss sich auch die gegnerische Abwehr auseinanderziehen, das ermöglicht wiederum neue Freiräume.

„Schneller Aufbau“ dient euch dazu, dass ihr möglichst schnell den 5er-Angriff formieren könnt. Im Aufbauspiel und nach Ballgewinnen nehmen eure äußeren ZMs damit rasch ihre neuen Positionen in der offensiven 5er-Reihe ein.

Welche Eigenschaften sollten eure Flügel-ZMs mitbringen? Da die zentralen Mittelfeldspieler in der neuen Formation die Rolle von Flügelspieler übernehmen, sollten sie sehr gutes Tempo und Dribbling mitbringen.

Um eure zentralen Stürmer mit Vorlagen zu füttern, sollten sie zudem über gute Flanken und Pässe verfügen. Dadurch, dass die Flügel-ZMs in vorderster Linie spielen, wäre es auch noch empfehlenswert, wenn sie eine gewisse Abschlussqualität beherrschen, um selbst gefährlich vor dem Tor werden zu können.

Das sind ziemlich hohe Anforderungen. Wir haben eine der besten Karten für diese Postion getestet und finden, dass sie das beste Preis-Leistungs-Verältnis in FC 24 hat.

Außenverteidiger werden zu euren Mittelfeldspielern

So werden eure Außenverteidiger zu ZMs: Damit ihr das Loch im Mittelfeldzentrum stopfen und eure 5 Angreifer mit Pässen füttern könnt, ist eine weitere Anpassung notwendig. Die freigewordenen Positionen der äußeren ZMs nehmen die Außenverteidiger ein. Dafür müsst ihr wiederum in den Taktiken eine bestimmte Anpassung vornehmen. Wählt unter „Anweisungen“ beide Außenverteidiger an und gebt ihnen folgende Befehle:

Offensivläufe: Hinten bleiben bei Angriffen

Laufart: Umgekehrt

Gebt beiden Außenverteidigern die entsprechenden Anweisungen.

Die entscheidende Einstellung ist die umgekehrte Laufart der Außenverteidiger. Mit dieser Veränderung ziehen sie sich im Aufbauspiel in die Mitte und rücken eine Position nach vorne. Somit füllen sie die Plätze auf, die eure Flügel-ZMs freigemacht haben.

Die Anweisung „Hinten bleiben bei Angriffen“ ist dazu da, dass die Außenverteidiger ihre neue Position im Mittelfeld halten und keine Vorstöße nach vorne wagen. Damit seid ihr nicht nur im Angriff mit 5 Spielern sehr gut aufgestellt, sondern sichert euch mit den übrigen 5 Spielern in der Defensive ab.

Als letzte Einstellung solltet ihr in den Taktiken die Tiefe der Verteidigung auf „100“ einstellen. Die letzte Verteidigungslinie wird damit extrem hoch stehen. Das birgt ein gewisses Risiko. Allerdings seid ihr nach Ballverlusten sehr kompakt und die Abstände zwischen euren Ketten (Angriff, Mittelfeld, Verteidigung) sind so gering, dass der Gegner Schwierigkeiten haben wird, sich zu befreien.

Die Außenverteidiger erzgänzen das zentrale Mittelfeld (hier: zusätzlich mit Höhe 100)

Welche Qualitäten brauchen eure Außenverteidiger? Da die Außenverteidiger viel im Spielaufbau mithelfen müssen, sollten sie neben guten Verteidigungs-Stats vor allem starke Passwerte aufweisen. Außerdem empfehlen wir Außenverteidiger einzusetzen, die auch mit guten Dribbling-Werten glänzen, damit sie sich im Mittelfeld gegen ihre Gegenspieler behaupten können.

Wenn ihr die Anweisungen und Einstellungen befolgt, ergibt sich eine sehr offensive Taktik, mit der man viel Spaß haben kann. Probiert sie gerne aus und berichtet uns in den Kommentaren von euren Erfahrungen.

