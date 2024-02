EA FC 24: Ich habe einen Stürmer getestet, der sich wie ein deutlich besserer Haaland spielt – So stark ist Future Stars Højlund

Aufgrund seiner Vielseitigkeit eignet sich der ManU-Star perfekt als Mittelstürmer in den besten Formationen in EA FC 24, die fast alle Profis spielen.

Zum Abschluss geben wir euch noch einen Tipp: Wenn ihr Højlund noch durchsetzungsfähiger und schneller in der Endgeschwindigkeit machen wollt, solltet ihr noch etwas seine Stärke boosten, seine Beweglichkeit aber so beibehalten. Ich habe mich für den Chemiestil „Marksman“ entschieden. Dieser pusht neben den Schuss- und Dribbling-Stats auch seine Physis. Das ist wichtig, um den Beschleunigungstyp „Anhaltend (überwiegend)“ zu erhalten. Ihr werdet merken, wie schwer es für den Gegner sein wird, Hojlund im vollen Tempo, auszubremsen.

Fazit: Wer mal einen etwas anderen Spielertypen sucht oder nach einem Upgrade zu seinem bereits bulligen Stürmertypen Ausschau hält, der kann mit Højlund nicht viel verkehrt machen. Preislich liegt der Däne grade knapp unter 200.000 Münzen (Stand: 29.02.23), was für einen so kompletten Stürmer ein mehr als angemessener Preis ist.

Ein etwas unterschätzter Playstyle ist der „Harte Schuss“. Diesen kann Højlund, weil er ihn in der Goldvariante als Playstyle+ hat, mit Extra-Tempo in Vorbereitung und Umsetzung ausführen.

Obwohl Haaland einen stärkeren Schusswert aufzuweisen hat, besitzt Højlund die besseren Playstyles, um seine Schussqualitäten in Zählbares umzumünzen. So hat er mit dem Playstyle „Angeschnittener Schuss“ einen der besten Playstyles in EA FC 24 im Repertoire, womit er seinen Effet-Schüssen (R1 auf der PlayStation/ RB auf der Xbox) noch mehr Präzision verleihen kann.

Das R1-Dribbling ist eine der großen Neuerungen in EA FC 24. Wir zeigen euch, wie ihr die OP-Funktion am besten nutzt.

Højlund verfügt auf den ersten Blick über eine solide Passqualität, die beim genaueren Hinsehen aber noch an Wertigkeit gewinnt. Der Däne besitzt zwar nur einen Passwert von insgesamt 81, sein Kurzpassspiel weist aber einen phänomenalen Wert von 99 auf. Damit ist er der perfekte Anspielpartner, um seine Teamkollegen mit Doppelpässen oder Ablagen in Szene zu setzen.

Warum bietet sich ein Vergleich der beiden Stürmer an? Schaut man sich beide Karten an, fällt einem auf, dass beide Spieler viele Gemeinsamkeiten haben. Beide Angreifer bringen mit Körpergrößen über 1,90 m eine beachtliche Statur mit. Beide Spieler haben einen starken Abschluss, den sie vor allem mit dem besseren linken Fuß ausführen können. Sowohl Højlund als auch Haaland sind nicht nur abschlussstark, sondern kommen über ihr enormes Tempo und ihre bemerkenswerte Physis.

