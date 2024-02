Future Stars in EA FC 24: Team 2 ist live – Alle Infos und Spieler in der Übersicht

In EA FC 24 geht Future Stars in die zweite Woche. Das Event dreht sich um junge Spieler mit dem vielversprechendsten Entwicklungspotenzial. Zudem erinnert die Promo an die Anfänge vergangener Weltstars. Wir zeigen euch die wichtigsten Infos, die neusten Leaks und alle veröffentlichten Spieler.

Was ist das für ein Event? Die Future Stars sind wieder da. Bereits in den letzten Jahren gehörte die Promo zum festen Bestandteil des Eventkalenders. Wie der Name vermuten lässt, werden hier junge Spieler in den Fokus gerückt, die eine große fußballerische Zukunft vor sich haben könnten. Diese werden mit starken Upgrades bedacht, die ihr enormes Potenzial vergegenwärtigen.

Mittlerweile ist das zweite Team erschienen, das wiederum mit starken Icons und Spielern begeistern kann.

Alle Icons und Spieler aus Future Stars Team 2

Pünktlich am Freitag, dem 16. Februar, wurden um 19:00 Uhr eine Vielzahl neuer Icons und Spieler in Ultimate Team hinzugefügt. In den nächsten Tagen werden weitere Future Stars als SBCs und in einem zusätzlichen Mini-Release veröffentlicht.

Wir werfen einen Blick auf die Karten, die ihr ab sofort aus den Packs ziehen könnt.

Future-Star-Icons:

Zidane

Zico

Rivaldo

Beckham

Smith

Puyol

Nedved

Gattuso

Future Stars

Palmer (FC Chelsea)

Bacha (Olympique Lyon)

Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Moukoko (Borussia Dortmund)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Højlund (Manchester United)

Salma Paralluelo (FC Barcelona)

Olise (Crystal Palace)

Zirkzee (FC Bologna)

Lewis (Manchester City)

Le Tissier (Manchester United)

Diakité (OSC Lille)

Pacho (Eintracht Frankfurt)

Netz (Borussia Mönchengladbach)

Außerdem könnt ihr Hemp (Manchester City) als SBC abschließen und Vilhjálmsdóttir (Bayer Leverkusen) als Objective erspielen.

Leaks kündigen weitere Icons und Spieler an

Woher stammen die Leaks? Wir beziehen uns auf die Leaks von FutSheriff. Dieser hat in der Vergangenheit ein gutes Händchen bewiesen.

Wir weisen an der Stelle nochmal daraufhin, dass die Leaks keinen absoluten Geltungsanspruch haben. Wie und wann die Inhalte im Spiel erscheinen, bleibt offen. Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte folgende Box nicht öffnen. Hier haben wir alle Spieler verpackt, die wahrscheinlich während der zweiten Woche der Future Stars erscheinen werden.

Diese Karten könnten in den nächsten Tagen noch erscheinen Future-Star-Icons Cannavaro

Baggio Future Stars Udogie (Tottenham Hotspurs)

Bühl (FC Bayern)

Sávio (FC Girona)

Kiwior (FC Arsenal)

An dieser Stelle geht es mit dem ursprünglichen Artikel und den Spielern des ersten Future Stars Teams weiter.

Future Stars Team 1: Alle Icons und Spieler auf einen Blick

Das sind die Future-Stars-Icons aus Team 1:

Ronaldinho

Maldini

Roberto Carlos

Rooney

Gerrard

Seedorf

Petit

Crespo

Mit Shevchenko und Rijkaard könnt ihr zwei zusätzliches Future-Stars-Icons als Squad Building Challenge (SBC) abschließen.

Das sind die Future Stars aus Team 1:

Lauren James (FC Chelsea)

Boniface (Bayer Leverkusen)

Garnacho (Manchester United)

Doku (Manchester City)

Clàudia Pina (FC Barcelona)

Balde (FC Barcelona)

Güler (Real Madrid)

Elliot (FC Liverpool)

Rodman (Washington Spirit)

Lukeba (RB Leipzig)

Pablo Barrios (Atlético Madrid)

Endo (Angel City FC)

Lamptey (Brighton & Hove Albion)

Kundananji (Madrid CFF)

Bisseck (Inter Mailand)

Le Mouël (Paris FC)

Girma (San Diego Wave)

Ricci (FC Turin)

Zusätzlich könnt ihr mit Pina (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) und Amir Richardson (Stade Reims) drei weitere Future Stars in den SBCs ercraften.

Academy Future Stars für alle Positionen in den Evolutions

Das erwartet euch in den Evolutions: Die beliebten Academy-Future-Stars kehren zurück und können in den Evolutions von euch entwickelt werden. Dafür hat euch EA Sports eine Wahl aus 9 Youngstern in der Offensive gegeben. Darunter waren auch Bayern-Neuzugang Bryan Zaragoza und Eintracht Frankfurts Mittelfeldmotor Dina Ebimbe.

Alle FS-Academy-Sturmprofis:

Malard (Manchester United)

Okafor (AC Mailand)

Brobbey (Ajax Amsterdam)

Rodri (Real Betis)

Bryan (FC Bayern)

Torres (Orlando City)

Ferreira (FC Dallas)

Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt)

Athenea (Real Madrid)

Alle FS-Academy-Abwehrprofis

Auch für die Defensive gibt es mittlerweile eine Auswahl an Talenten für die Evolutions. Mit dabei sind Kossounou von den unschlagbaren Leverkusenern und der deutsche Ex-Bundesliga-Profi Jordan Beyer.

Geertruida (Feyenoord Rotterdam)

Svava (Real Madrid)

Sergio Gómez (Manchester City)

Parisi (AC Florenz)

Beyer (FC Burnley)

Kossounou (Bayer Leverkusen)

Tolkin (RB New York)

Wilms (VfL Wolfsburg)

Assignon (FC Burnley)

Theate (Stade Rennes)

Eric García (FC Girona)

Alle FS-Academy-Mittelfeldprofis:

Der Abschluss gehört den Mittelfeldspielern. Zu den prominenteren Namen gehören die deutsche Nationalspielerin Sydney Lohmann vom FC Bayern und PSG-Spieler Manuel Ugarte.

Skipp (Tottenham Hotspurs)

Ounahi (Olympique Marseille)

Mariana Cerro (Athletic Bilbao)

Adli (AC Mailand)

Almada (Atlanta United)

Ilic (FC Turin)

Ugarte (Paris Saint-Germain)

Steijn (Twente Enschede)

Saibari (PSV Eindhoven)

Lohmann (FC Bayern)

Die ausgewählten Stars bekommen nach den kompletten Evolutions starke Upgrades von ganzen 8 Punkten bei den Stürmern, 6 Punkten bei den Verteidigern und 7 Punkten bei den Mittelfeldspielern auf ihre Gesamtbewertung. Für jede Evolution könnt ihr jeweils zwei Stars einsetzen.

