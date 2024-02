Ehemaliger FIFA-Profi will nicht zum Militär, lieber EA FC 24 spielen: Nun muss er ins Gefängnis

Ein südkoreanischer Content Creator für EA FC 24 und früherer Pro-Gamer hat sich auf tragische Weise verzockt. Er dachte, er könne sich vor dem Militärdienst drücken, indem er einen Test fälscht. Das kostet ihm jetzt sogar die Freiheit.

Um wen geht’s? ‘WonChangYeon‘ war bis zum letzten Sommer noch in der E-Sport-Szene von FIFA aktiv. Im August letzten Jahres zog er sich aus der Szene zurück und trat nur noch als Content Creator in Erscheinung.

Der YouTuber hat rund 170.000 Follower und produziert nahezu täglich neue Videos zu EA FC 24. Seine Tätigkeit nahm vor ungefähr einer Woche, am 28. Januar, ein abruptes Ende.

Die Umstände seiner ungewollten YouTube-Pause sind ebenso kurios wie tragisch. Hier könnt ihr euch das vorerst letzte Video des YouTubers anschauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

YouTuber fälscht IQ-Test, um sich vor dem Militär zu drücken

Was war passiert? Wie die renommierte, englischsprachige Zeitung, The Korea Heraldberichtet, wurde ‘WonChangYeon‘ wegen der Fälschung seines IQ-Testes angeklagt. Diesen Test absolvierte er zur Überprüfung der militärischen Eignung. Ihm wird vorgeworfen, einen psychologischen Test mit seinen Antworten so manipuliert zu haben, dass die Auswertung ihm fälschlicherweise einen IQ von ‘nur‘ 53 und damit psychische Störungen attestierte.

„Generell wird heute ein Wert zwischen 85 und 115 als IQ-Durchschnitt ‘bei Erwachsenen‘ (Anm. d. Red.) angesehen. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass der durchschnittliche IQ bei rund 100 liegt.“ (via FocusOnline

Die Taktik des Südkoreaners ging allerdings nicht auf und die Polizei leitete Ermittlungen wegen ‘Verweigerung des Militärdienstes’ ein. Die Aufdeckung seines Schwindels hat sicherlich auch damit zu tun, dass ‘WonChangYeon‘ weiter fleißig Content produzierte.

Auch in EA FC 24 haben wir schon über einen Betrüger berichtet. Schaut hier nach, welche Masche er benutzt hat: Spieler fällt auf einfachen Trick rein, verliert eine Million Münzen in Sekunden

Das sind die Hintergründe zu den Ermittlungen: In Südkorea ist es noch üblich, einmal im Leben seinen Militärdienst zu verrichten. Dieser muss von jedem gesunden Mann zwischen dem 18. und 30. Lebensjahr vollzogen werden. Ausnahmen bestehen nur für Spitzensportler und erfolgreiche klassische Musiker. Wer sich versucht zu drücken, muss sogar mit Freiheitsstrafen rechnen. (via ZDFheute)

Auch Tottenham-Star Heung-Min Son absolvierte im Jahr 2020 seine militärische Grundausbildung, allerdings in abgespeckter Form, innerhalb von 3 Wochen. Dabei soll sich Son am Schießstand genauso treffsicher, wie auf dem Fußballplatz präsentiert haben. (via FAZ)

Betrugsversuch wird hart bestraft: YouTuber muss ins Gefängnis

Wie ging es mit dem YouTuber weiter? Am 29. Januar musste sich der YouTuber vor Gericht verantworten. Letzteres befand ihn für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, sowie 120 Sozialstunden.

In einem Statement auf Afreecatv.com meldete sich der verurteilte YouTuber nochmal kurz zu Wort. Den Wortlaut von ‘WonChangYeon‘ fassen wir kurz zusammen:

Nach einer kurzen Begrüßung verspricht er, eine ausführliche Stellungnahme zu dem Sachverhalt zu organisieren. Er versuche, dies schnellstmöglich zu erklären. Abschließend entschuldigt er sich für etwaige Unannehmlichkeiten.

Diese Meldung erschien am 29. Januar, also exakt am Tag seines Gerichtsverfahrens. Seitdem gibt es noch keine weiteren Neuigkeiten. Sobald sich der YouTuber zu seiner Verurteilung äußern sollte, werden wir euch davon berichten.

Auch EA wird grade von vielen Fans ‘angeklagt‘: EA gesteht riesigen Fehler ein, tut nichts dagegen – Fans sind bestürzt