EA FC 24: Spieler fällt auf einfachen Trick rein, verliert eine Million Münzen in Sekunden

In EA FC 24 ist ein Spieler einem Betrüger zum Opfer gefallen. Der Übeltäter nutzte die Leichtgläubigkeit und Gutmütigkeit seines Gegenübers schamlos aus und ist jetzt in Ultimtate Team um eine Million Münzen reicher. Der Betrogene teilte seine Erfahrungen auf Reddit.

Wie wurde der Spieler betrogen? Nach einem EA FC 24 Match, was der Gegner für sich entscheiden konnte, fragte Reddit-User „tanegl“ nach den taktischen Einstelllungen seines Gegners. Dieser zeigte sich kommunikativ und willigte ein, seine taktischen Vorgaben mit dem Verlierer zu teilen.

In seiner Naivität übergab der nichtsahnende User durch die Shareplay-Funktion auf der Playstation seinem Gegner die freie Verfügungsgewalt über seinen Ultimate-Team-Account. Das sollte ihm jedoch zum Verhängnis werden.

Das fatale Ergebnis seines blinden Vertrauens postete er bei Reddit.

„Ich bin gutgläubig, also wurde ich betrogen“

Wie ging es weiter? Sein Gegner sah die Gelegenheit gekommen, seinem Kontrahenten neben einer Niederlage noch einen schmerzhaften Coinsverlust zu bescheren und sein eigenes Konto schlagartig aufzustocken.

Entgegen der Abmachung mit dem gutgläubigen User ging der Gauner nicht in das Taktikmenü, sondern auf den Transfermarkt. Dort kaufte er kurzerhand die vom Betrüger völlig überteuert angebotene MadReady-Karte von Chelsea-Spielerin Sam Kerr für eine Million Coins; und das mit den Münzen des Kontoinhabers. Sam Kerr liegt normalerweise mit einem Martkwert von rund 200k sehr deutlich unter der Millionen-Marke.

Ein böses Verlustgeschäft. Aus den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag wird ersichtlich, dass der Dieb gleich danach das Shareplay beendete und die Unterhaltung löschte (via reddit.com).

Die Betrugsmasche, jemanden über Shareplay zu beklauen, war uns noch nicht bekannt. Allerdings kann sich der Betroffene in die Reihe der beraubten Spieler in EA FC 24 einreihen. In einem anderen Artikel haben wir bereits über den Hackerangriff auf zwei bekannte, deutsche Streamer berichtet.

Reddit-Community zeigt Unverständnis, hofft auf Lerneffekt

Wie fallen die Reaktion der Community aus? Auf Reddit überschlagen sich die Beiträge zu diesem Vorfall. Ein Teil der User kann es gar nicht fassen, wie leicht es das Opfer dem Täter gemacht hat und warum es nichts dagegen unternommen hat.

So fragt User „Life-Outlook-31“ sinngemäß, ob „tanegl“ einfach dabei zugeschaut hätte, wie der Betrüger auf dem Transfermarkt gegangen sei und die teuerste Kerr-Karte gekauft hätte.

Darauf erwidert dieser, dass sie rund eine Stunde über viele Dinge in EA FC 24 gesprochen hätten und er auch deshalb zu unachtsam und zu bequem gewesen wäre, genau zu überprüfen, was sein Gegner macht (via reddit.com).

Einige zeigen aber auch Anteilnahme und wünschen dem Betroffenen, dass sich alles wieder zum Guten wenden wird. So geben viele User Tipps, wie der bestohlene Spieler jetzt vorgehen sollte.

Man hofft, dass er aus seiner Naivität gelernt hat: User „LiteralMushroomCock“ zieht unter der gesamten Thematik einen Schlussstrich und formuliert folgende Lehre: „Immerhin bekommst du noch 200k zurück, wenn du sie verkaufst. Großes L (steht für Lose, Anm. d. Red.), aber du hast daraus gelernt und du wirst weitermachen. Mach das nie wieder.“ (via reddit.com)

In die gleiche Kerbe schlägt auch User „HazardWarningTen“, der festhält, dass ihm die Lektion auch auf noch schlimmere Weise erteilt hätte werden können. So schreibt er: „Besser du hast daraus gelernt, indem du virtuelle Währung verloren hast als echtes Geld.“

Wie äußert sich der betrogene User selbst zum Vorfall? Aus seinen zahlreichen Kommentaren geht hervor, dass er definitiv aus seinen Fehlern gelernt hat. Am besten fasst folgender Beitrag seine für die Zukunft vorsichtigere Haltung zusammen:

Ich vertraue jetzt wieder auf die Grundlagen. Nicht mit Fremden reden, nicht in das Auto von Fremden steigen. Jetzt sind es ich und meine Kerr gegen den Rest der Welt. via reddit.com

Immerhin kann es der betrogene User mit Humor nehmen.

An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass ihr euren Bildschirm im besten Falle nur mit Leuten teilen solltet, die ihr kennt und wo ihr euch sicher sein könnt, dass sie keine bösen Absichten hegen.

Ihr habt zudem die Möglichkeit, die Shareplay-Funktion zu aktivieren, ohne dass der andere Teilnehmende die Kontrolle über den Controller und über das Spiel übernimmt.

Der betrogene Nutzer hatte zumindest den Vorteil, dass er seine Accountdaten nicht mit dem Unbekannten geteilt hat und sein Account somit vor einem weiteren externen Angriff geschützt sein dürfte.

