EA FC 24: 5 günstige Stürmer, die trotzdem richtig gut sind

Ihr startet gerade mit UItimate Team in EA FC 24, euer Budget ist noch nicht so groß und ihr wollt trotzdem starke Stürmer, die viele Tore für euch schießen? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir stellen euch 5 spottbillige Stürmer-Karten vor, die garantiert viele Tore erzielen.

Starke Stürmer-Karten in FC 24 müssen nicht unbedingt super-teuer sein, um Tore zu schießen. Und das gilt besonders für den aktuell noch sehr frühen Zeitpunkt in Ultimate Team, bei dem Highend-Stürmer ein Vermögen kosten.

Was für Karten seht ihr hier? Wir zeigen euch 5 Stürmer-Karten, die ihr für nur wenig Münzen in euer Team bekommt und die euch dabei helfen können, den Ball ins Netz zu kriegen. Bei der Auswahl legen wir keinen Maximalpreis fest, die Karten sind aber alle bezahlbar und machen euch nicht arm.

Zudem lässt sich jeder der gezeigten Karten auf der ST-Position spielen.

Beto

Deshalb ist Beto so stark: Mit Beto erhält man einen starken Stürmer, der sich ganz hervorragend als erster Stürmer für das eigene Team eignet. Er erhält tolle Schuss-Stats, wenn man den Marksman-Chemie-Stil anwendet und hat eine ordentliche Physis.

Das Besondere ist allerdings die Geschwindigkeit. Denn durch seine Größe und seinen Speed erhält er in FC 24 den Laufstil „Lenghty”, was ihn ganz schön gefährlich machen kann. Vor allem in Kombination mit dem Rapid PlayStyle, den er auch besitzt.

Solltet ihr also gerade in FC 24 starten und noch einen Stürmer suchen, dann könnt ihr ihn euch für 700 Münzen mal anschauen und ausprobieren.

Kundananji

Deshalb ist Kundananji so stark: Die Karte von Kundananji passt aktuell voll zur Meta von EA FC 24 und hat einiges zu bieten. Sie ist pfeilschnell, hat starke Dribbling-Werte und kann durch ihre beeindruckende Physis nur schwer vom Ball getrennt werden.

Stark sind zudem die Schuss-Stats, die in Kombination mit den 5 Sternen beim schwachen Fuß und einem Finisher-Chemie-Stil grandios werden. Zusätzlich hat sie noch 4 Sterne Skill-Moves, welche ja ebenfalls nicht schaden können.

Mit Kundananji kriegt ihr also ein rundes Paket für aktuell nur 7.500 Münzen.

Jule Brand

Deshalb ist Brand so stark: Mit Jule Brand stellen wir euch eine Stürmerin vor, die vor allem in der EVO-Variante richtig gut ist. Solltet ihr also noch auf der Suche nach einer Karte für die Founders-Evolution sein, ist Jule Brand perfekt geeignet.

Denn seid ihr einmal mit der Evolution fertig, erhaltet ihr eine Angreiferin, die dank 5-Sterne-Weak-Foot beidfüßig schießen kann, verdammt schnell und zudem sehr dribbelstark ist. Und lasst euch nicht täuschen von den Schuss-Werten, die mit ihren 76 auf den ersten Blick etwas schwach aussehen.

Schaut man sich diese Werte detailliert an und wendet den Finisher Chemie-Stil an, merkt man, dass vor allem die wichtigen Schuss-Werte richtig stark sind.

Der Kurs für eine Karte von Jule Brand liegt aktuell bei 700 Münzen.

Timo Werner

Deshalb ist Werner so stark: Auch Timo Werner können wir euch nur wärmstens für die Founders-Evolution empfehlen, solltet ihr das nicht eh schon gemacht haben. Doch auch seine Gold-Karte hat für den Start in FC 24 schon extrem viel, was ein guter Stürmer haben sollte.

Werner bietet ein unfassbares Tempo in seiner Gold-Karte und stabile Schuss-Werte, die mit dem Finisher Chemie-Stil nochmal verbessert werden können. Sein Dribbling ist ebenfalls stark und besonders seine 4 Sterne beim schwachen Fuß versprechen große Chancen auf Tore.

Aktuell kriegt ihr ihn für knapp 3.000 Münzen auf dem Transfermarkt.

Ansu Fati

Deshalb ist Ansu Fati so stark: Um die sehr starke Evo-Version von Fati zu erhalten, müsst ihr stolze 50.000 Münzen auf den Tisch legen, was ganz schön teuer ist. Doch Fati lohnt sich bereits in seiner normalen Gold-Version, die ihr mithilfe der „Welcome to Evolutions”-Evolution ganz schnell und einfach auf ein Rating von 79 bringen könnt.

Doch egal, ob ihr das macht oder nicht: Selbst mit dem 78er Fati erhaltet ihr einen sehr schnellen, dribbelstarken Stürmer, der mit der Kombi aus 4 Sternen Skill Moves und 4 Sternen Weak Foot glänzen kann. Setzt ihr dann noch den Finisher Chemie-Stil ein, werden die Schuss-Werte auf ein richtig starkes Level gehoben.

Ansu Fati zu beschaffen, ist allerdings gar nicht so einfach. Denn eben, weil der Spanier so stark ist und mithilfe der Evolutions zu einem richtigen Monster wird, ist er aktuell vom Transfermarkt verschwunden.

Doch schwierig zu ziehen sollte er aufgrund seines Ratings nicht sein. Vielleicht fliegt er ja in eurem Verein rum und ihr habt sein Potenzial noch nicht entdeckt?

Was sagt ihr zu der Auswahl an günstigen Stürmern für EA FC 24? Habt ihr noch ein paar Tipps für uns? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr mehr zu den Evolutions in EA FC 24 wissen wollt, dann haben wir ein paar starke Optionen für euch:

Die 5 besten Optionen für Evolutions findet ihr hier.