In FC 24 verzichten einige Spieler gerade auf starke Karten, finden Aussehen wichtiger als Upgrades

In FC 24 ist eine neue Evolution (EVO) erschienen, die euch Spezialkarten mit starken Upgrades versehen lässt. Doch für einige Fans kommen die Verbesserungen nicht infrage. Das liegt vor allem am Endprodukt der EVO.

Um welche EVO geht es? Das Live-TOTS-Upgrade ist eine der neusten EVOs, die ihr in FC 24 nutzen könnt. Das neue Feature erlaubt euch, eine der neuen TOTS-Live-Spieler mit verbesserten Stats und zusätzlichen Playstyles auszustatten.

Einen Tracker zu den Upgrades und Fortschritten der TOTS-Live-Karten haben wir hier für euch: Welche Karte bekommt ein Upgrade? – Alle Spieler im Überblick

Die Anforderungen, um die EVO erfolgreich abzuschließen, sind dabei nicht besonders hoch. Die benötigten Spiele und Siege (insgesamt 8 Spiele und 7 Siege) könnt ihr ganz locker in den Squad Battles sammeln.

Auf reddit.com sprechen sich aber einige Fans gegen diese einfache Möglichkeit auf Upgrades aus. Sie meiden die neue EVO aus einem bestimmten Grund.

Fans finden das Aussehen der neuen Karte „hässlich“ …

Was stört die Fans an der neuen EVO? Im Zentrum der Kritik steht das Aussehen der neuen Evolution. Unter einem Beitrag im Subreddit, der als Aufhänger ein alternatives Design kreiert hat, äußern sich viele User missgünstig gegenüber EA und der EVO.

Der Top-Kommentar kommt von User CptKoma. Er ist gleichzeitig der Ersteller des Threads und bringt die Kritik der Community auf den Punkt: „Warum können sie der TOTS EVO kein neues Design geben, anstelle des hässlichen Standard-Designs?“ (via reddit.com)

Das Desing des Live-TOTS-Upgrades kennt man aus vielen vorherigen EVOs.

… und verzichten deshalb auf die starken Upgrades

Wie beeinflusst das Karten-Design die Community? Ein User geht sogar so weit, dass er auf die Upgrades der EVO lieber verzichtet, um das ursprüngliche „Karten-Design nicht zu ruinieren.“ (via reddit.com).

Andere pflichten ihm bei und nenne weitere Beispiele aus der Vergangenheit, wo sie auf EVOs wegen des Aussehens verzichtet haben, oder es im Nachgang bereut haben, die EVO abgeschlossen zu haben.

Dabei liegt laut CptKoma ein besseres und vor allem passenderes Design auf der Hand:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dieses Design ist exakt an das Aussehen der TOTS Live Karten angelehnt. Ein weiterer Top-Kommentar von SonPropaganda beweist, dass er mit der Alternative auf viel Gegenliebe stößt. Sein Beitrag „Man, das sieht so viel besser aus.“ (via reddit.com) hat fast 250 Likes bekommen.

Auf Nachfrage eines Users, ob CptKoma das Design alleine entworfen hätte, gibt er zu, die TOTS-Live-Karten nur neu eingefärbt zu haben. Der Weg zu einem ansprechenderen Aussehen scheint also nicht allzu schwierig zu sein.

Für alle Liebhaber schönerer Designs gibt es aber auch einen Grund zur Freude. Die neuste EVO „Moment der Wahrheit“ orientiert sich jetzt wieder mehr an der TOTS-Live-Vorlage.

Wir sind in diesem Sinne gespannt, wie die ersten richtigen TOTS-Karten in FC 24 aussehen werden. Das Premier League TOTS erscheint an diesem Freitag, dem 26. April 2024. Es wird also höchste Zeit, über die besten Performer der Saison zu spekulieren: Das sind die Predictions zum Premier League Team of the Season