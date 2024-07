FC 25: Durch eine kleine Änderung in Ultimate Team spart ihr Zeit und Nerven

Ein Verbrauchsgegenstand, der seit 15 Jahren zum Inventar von Ultimate Team gehörte, wird in FC 25 entfernt. Die Fans sich in ihrer Meinung über diese Änderung einig.

Um was für eine Änderung handelt es sich? Die Verträge für Spieler und Manager haben im neuen FC 25 keinen Platz mehr und werden ohne Ersatz gestrichen. Verträge brauchte man seit FIFA 09 in Ultimate Team, um seinen Spielern mit mehr Spielen aufzurüsten, damit sie einsatzbereit blieben.

Die Spieler- und Managerverträge waren ein Überbleibsel aus den Gründungsjahren von Ultimate Team, wo es noch nicht die Vielzahl an Packs gab. Mittlerweile wurde man mit Verträgen überhäuft, sodass sie keinen wirklichen Mehrwert mehr hatten und auf dem Transfermarkt zum Minimalpreis von 150 Münzen erstanden werden konnten.

Nachdem im letzten Jahr die Fitnesskarten den Übergang von FIFA 23 zu FC 24 nicht überlebten, trifft es nun auch die Verträge. „Zum Glück“, dürften viele Fans über diese Entscheidung denken.

Fans begrüßen die Änderung, die „lange genug“ gedauert hat

Was sagt die Community dazu? Auf die Bekanntgabe, dass Verträge nicht mehr Bestandteil von FC 25 sind, hat die Community überwiegend mit Begeisterung reagiert. Unter dem Post von UT-Insider Fut Sheriff, kommt der Kommentar mit den meisten Likes von Fantasy Soccer Talker Kev.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dieser schreibt: „Sie haben sich auch lange genug Zeit gelassen, um das (gemeint sind die Verträge, Anm. d. Red.) loszuwerden.“ (via x.com)

In dem Kommentar klingt etwas Kritik an, warum sich EA erst in FC 25 zu diesem Schritt durchgerungen hat.

Und tatsächlich muss man sagen, dass die Verträge kaum Beachtung in den letzten Jahren gefunden haben und von den meisten Spielern eher als verschwendete Zeit wahrgenommen wurden.

So sieht es auch der User Simon Tuckerman: „Es war so eine Zeitverschwendung, 11 Vertragskarten anzuwenden. Jeder hatte mehr als 500 davon in seinem Verein, also war es einfach nur veraltet.“ (via x.com)

Am Ende dürfte EA den richtigen Schritt mit dieser Entscheidung gegangen sein. Das verraten allein schon die Reaktionen der Fans. Damit bleibt unter den Gebrauchsgegenständen für FC 25 allerdings nicht mehr viel übrig. Lediglich die Chemistry-Styles, die Manager-Ligen und die Heilungen bleiben für das neue EA FC noch erhalten. Alles, was wir sonst noch so über den Nachfolger wissen, erfahrt ihr hier: EA FC 25: Alle Infos zu Release, Preis und Neuerungen