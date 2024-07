EA führt für FC 25 einen neuen kostenpflichtigen Season Pass ein – Experte warnt potenzielle Käufer

Immer mehr Neuigkeiten erscheinen für FC 25. Eine Änderung betrifft auch den Season Pass. Neben der bekannten kostenlosen Version, soll im neuen Nachfolger eine kostenpflichtige Premium-Variante zu kaufen sein. Ein bekannter Experte vermutet ein Pay-to-Win-Modell und warnt in einem Video schon jetzt potenzielle Käufer.

Was ist der Season Pass in EA FC? Der Season Pass in EA FC garantiert euch in jeder neuen Saison zusätzliche Inhalte im Spiel. Er bestand in FC 24 aus bis zu 40 Leveln. Jede Stufe hält eine neue Belohnung für euch bereit. Diese reichen von Vereinsgegenständen, wie Choreos oder Wappen, über Profi-Packs, bis hin zu einzigartigen Spezialkarten.

Der Season Pass wurde in FIFA 20 in Ultimate Team eingeführt und war bisher für alle Spieler frei verfügbar. Um ihn zu leveln, stehen euch wöchentlich neue Aufgaben zur Verfügung, die euch Erfahrungspunkte (XP) bescheren. Erreicht ihr eine bestimmte Anzahl an XP, steigt ihr eine Stufe auf.

Mittlerweile hat EA bestätigt, dass es im neuen FC 25 einen saisonübergreifenden Pass für die Modi Ultimate Team, Clubs und den Karrieremodus geben soll. In all diesen Modi könnt ihr dann Erfahrungspunkte für den Season Pass verdienen.

Zudem soll es in FC 25 einen kostenpflichtigen Premium Season Pass geben.

Neuer Season Pass in FC 25: Das wissen wir bisher

Verschiedene bekannte Leaker haben schon mehr Infos zu dem neuen Season Pass veröffentlicht. Darunter auch einige Details zu dem neuen Premium Season Pass.

Die Seite „FUT Camp“ hat auf dem X-Account einen Post mit dem Überschrift „Neue FC Season Pass Details“ abgesetzt:

Was wissen wir über den neuen Season Pass? Folgende Details gehen aus dem Post für den Season Pass in FC 25 hervor:

in den höheren Stufen wird nichts im Premium Season Pass, was es nicht auch im normalen Season Pass gibt

der kostenlose Season Pass ist im Wesentlichen das, was die Spieler in FC 24 sehen

der Premium Pass kann mit Münzen oder FC Points erworben werden

es soll keine exklusiven Belohnungen geben, die einen zum Kauf zwingen würden

Wie genau die Differenzierung zwischen kostenfreien Season Pass und kostenpflichtigen Premium Pass aussieht, geht aus den Details noch nicht hervor.

Ein bekannter YouTuber vermutet in einem Video allerdings, dass EA die Spieler zum Kauf des Premium Season Pass verlocken könnte, wenn sich EA an ihre Vorlage von FC Mobile orientiert.

Experte befürchtet Pay-to-Win-Modell wie in EA FC Mobile

Was ist das für ein Experte? Nick RTFM ist ein bekannter englischsprachiger Streamer, der sich ausschließlich mit Fußball-Simulationen befasst. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf FIFA und EA FC. Er bekommt viel Aufmerksamkeit durch seine oftmals kritischen Videos.

In seinem neusten Video auf YouTube geht er auf die angekündigten Neuerungen für FC 25 ein. Im Zuge dessen äußert er sich auch zu dem Post über die Details des neuen Season Pass. Schaut euch das Video rund eine Minute an, um seine Meinung zum neuen Season Pass zu erfahren:

Der Streamer scheint mit den neuen Infos, nicht wirklich etwas anfangen zu können. Er verstehe nicht, was der Premium Pass zu bieten habe, wenn es keine Inhalte geben würde, die einem zum Kauf zwingen würden.

Zuerst denkt NickRTFM bei den Inhalten der Premium-Variante an zusätzliche und bessere „Cosmetics“, was so etwas wie besondere Trikots oder Choreos sein könnten. Doch dann fällt ihm ein, dass EA ein kostenpflichtiges Season-Pass-Modell bereits in FC Mobile etabliert hat.

Bei diesem Modell könne man den Season Pass durch den Kauf von Leveln mit Mikro-Transkationen beliebig nach oben klettern.

Das befürchtet der Experte im Falle eines Pay-to-Win-Modells à la FC Mobile: Der Streamer befürchtet, dass sich einige Spieler dieses Modell sofort zunutze machen würden. Sollte EA zum Beispiel in einem hohen Level eine starke Profi-Karte garantieren, würde das den ein oder anderen Spieler verleiten, echtes Geld in den Pass zu investieren.

Die Spieler würden sich dann mit den starken Karten einen Mannschaftsvorteil erkaufen. Das wäre dann quasi Pay-to-Win.

„Ich werde so toxisch sein“: NickRTFM warnt Spieler vor

So wie NickRTFM die FC-Community einschätzt, würden manche Spieler diesen Pay-to-Win-Ansatz gerne folgen und ordentlich Geld reinbuttern, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Er können sich gut vorstellen, dass einige Spieler dann schon in der ersten Woche mit den besten Karten aus dem Season Pass spielen würden.

Für diese Spieler spricht der Streamer schon jetzt eine Warnung aus. Er würde gegenüber solchen Pay-To-Win-Gamern „so toxisch sein“. Sie können sich darauf vorbereiten, dass er ihnen unschöne Nachrichten nach dem Spiel zukommen lassen würde.

NickRTFM's Ausführungen stützen sich zunächst erstmal nur auf seine bloßen Annahmen. Wie der Premium Season Pass letztendlich im Spiel aussehen wird, bleibt abzuwarten. Sobald wir neuen Infos zu diesem Thema haben, könnt ihr sie hier auf MeinMMO lesen.