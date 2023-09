EA Sports FC 24: Erste Evolutions zeigen, wie heftig das neue Feature wirklich ist

In EA Sports FC 24 könnt ihr Spieler über Evolutions verbessern. Und dieses System könnte einen großen Einfluss darauf haben, was für Karten ihr benutzt.

Das sind Evolutions: Die Evolutions in EA Sports FC 24 sind ein neues Feature, bei dem ihr verschiedene Karten eures Vereins upgraden könnt. Ein erster Blick ins Spiel zeigt nun, wie das System genau funktioniert.

So gibt es verschiedene Evolutions in Ultimate Team, die ihr nutzen könnt. Manche kriegt ihr einfach so freigeschaltet, andere muss man für Münzen kaufen.

Eine der ersten Evolutions, die Founders-Evolution, bekommen Spieler direkt zum Release des Spiels, wenn sie den Founders-Status erhalten. Den wiederum gibt es, wenn man bis zum 01. November 2023 das Spiel spielt und sein EA-Konto mit den Servern verbindet.

Bislang war nur klar, dass die Evolutions Möglichkeiten zur Verbesserung geben würden, Details fehlten allerdings weitestgehend. Doch nun sind die ersten Evolutions bekannt, und die könnten richtig spannend werden.

So nutzt ihr Evolutions: In der Regel funktioniert es so:

Ihr wählt einen Spieler für eine bestimmte Evolution.

Dabei müssen die Spieler in bestimmte Vorgaben passen, die von Evolution zu Evolution unterschiedlich sind.

Euren Verein könnt ihr einfach nach passenden Spielern filtern.

Nach der Wahl müsst ihr Challenges mit dem Spieler absolvieren.

Dann gibt es die Upgrades.

Das bringen die ersten Evolutions in EA Sports FC 24 – Machen schwache Karten richtig nützlich

Das sind die ersten Evolutions: Startet ihr EA Sports FC 24 zum ersten Mal, werdet ihr nach aktuellem Stand 6 Evolutions vorfinden.

Bilder der Evolutions mit Voraussetzungen fügen wir hier in der Galerie für euch ein:

Die Founders-Evolution: Sie bringt Karten mit den richtigen Voraussetzungen im ersten Schritt ein 3-Punkte Upgrade für Tempo und Schuss. Dazu kommen 3 weitere Punkte für Dribbling und Physis sowie ein Upgrade beim schwachen Fuß im zweiten Schritt.

Sie bringt Karten mit den richtigen Voraussetzungen im ersten Schritt ein 3-Punkte Upgrade für Tempo und Schuss. Dazu kommen 3 weitere Punkte für Dribbling und Physis sowie ein Upgrade beim schwachen Fuß im zweiten Schritt. Willkommen bei den Evolutions: Hier gibt es bei Schritt 1 ein Tempo- und Dribbling-Upgrade um 1 sowie ein weiteres Upgrade um einen Punkt bei Passspiel und Physis in Schritt 2.

Hier gibt es bei Schritt 1 ein Tempo- und Dribbling-Upgrade um 1 sowie ein weiteres Upgrade um einen Punkt bei Passspiel und Physis in Schritt 2. Abwehrtempo: Ein IV-Spieler kann ein Upgrade auf Passspiel und Defensive von 3 Punkten, und ganze 7 Punkte beim Tempo bekommen. Level 2 bringt dann nochmal 5 Punkte auf Physis, 3 auf Passspiel und 8 auf Tempo.

Ein IV-Spieler kann ein Upgrade auf Passspiel und Defensive von 3 Punkten, und ganze 7 Punkte beim Tempo bekommen. Level 2 bringt dann nochmal 5 Punkte auf Physis, 3 auf Passspiel und 8 auf Tempo. Unerbittlicher Flügel: Diese Evolution kostet 50.000 Münzen. Sie bringt den Spielstil Unerbittlich und +7 Schuss, dann die zusätzliche Position RF und +7 Passspiel, und im dritten Schritt +4 Tempo und +4 Dribbling.

Diese Evolution kostet 50.000 Münzen. Sie bringt den Spielstil und +7 Schuss, dann die zusätzliche Position RF und +7 Passspiel, und im dritten Schritt +4 Tempo und +4 Dribbling. Nützlicher Nachschub (Teil 1): Ein heftiges Upgrade für eure Bronze-Karten. Die Evolution bringt +16 Schuss, +5 Tempo und +14 Passspiel im ersten Schritt, sowie +15 Defensive, +16 Dribbling und +12 Physis im zweiten Schritt.

Ein heftiges Upgrade für eure Bronze-Karten. Die Evolution bringt +16 Schuss, +5 Tempo und +14 Passspiel im ersten Schritt, sowie +15 Defensive, +16 Dribbling und +12 Physis im zweiten Schritt. Nützlicher Nachschub (Teil 2): Habt ihr bereits eine Evolution durchgeführt, könnt ihr hier eine zweite draufsetzen. Sie bringt +3 Passpiel, +3 Defensive und den Spielstil Tiki-Taka im ersten Schritt, +3 Schuss und +3 Dribbling im zweiten und +1 Tempo, +3 Physis und den Spielstil Schnittstellenpass im dritten Schritt.

Was macht die Evolutions so mächtig? Zum ersten Mal in Ultimate Team habt ihr die Möglichkeit, selbst die Wahl zu treffen, welche eurer Spieler teilweise sehr starke Upgrades bekommen sollen. Über die Nützlicher-Nachschub-Evolutions etwa könnt ihr eine eurer Bronze-Karten in eine starke Spezialkarte verwandeln.

Denkbar wäre es beispielsweise, einen 5-Sterne-Skiller zu nehmen und den mit heftigen Upgrades auszustatten. Oder ihr könnt eure Lieblingsspieler richtig gut spielbar in FUT machen – selbst, wenn sie vielleicht von Haus aus nicht die höchsten Werte haben. Ihr müsst nur eine gute Wahl treffen, dann lassen sich möglicherweise echt starke Meta-Karten bauen.

Es wird spannend zu sehen sein, wie sich das Feature auf die kommende Saison in Ultimate Team auswirken wird. EA gab an, über die kommenden Wochen immer wieder neue Evolutions zu veröffentlichen.

Weitere Neuerungen für FUT stellte EA Sports FC 24 kürzlich ebenfalls vor.