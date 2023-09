EA Sports FC 24: Wann kann man spielen? Alle Release-Daten und Zeiten

Der Start von EA Sports FC 24 ist zum Greifen nah. Am 20. September erscheint die Web App, die ersten Matches in FC 24 könnt ihr eventuell sogar schon zwei Tage später spielen, spätestens dann aber am 29. September.

Warum gibt es unterschiedliche Release-Daten zum Start von EA Sports FC 24? Der Zeitraum bis zum offiziellen Release ist wie jedes Jahr seitens EA genau durchgetaktet. Rund eine Woche vor dem offiziellen Release erscheint die Web App, in der ihr erste Vorbereitungen für euer Ultimate Team treffen könnt.

Das Highlight in diesem Jahr ist der Early Access, der euch erlaubt, FC 24 eine komplette Woche vor der offiziellen Veröffentlichung zu spielen.

Bei uns erfahrt ihr im Folgenden alle relevanten Infos zu den einzelnen Startterminen für EA Sports FC 24.

Web App startet am 20.09., Companion App einen Tag später

Was ist die Web App? In der Web App beginnt die Ultimate Team Saison am Mittwoch, dem 20.09., schon ein paar Tage vorher. Besonders Trader kommen hier auf ihre Kosten, denn mit dem Start der Web App kommt auch der Transfermarkt richtig ins Rollen.

In den vergangenen Jahren bekam jeder FIFA-Spieler sogenannte Willkommens-Packs. Je nach nachdem, wie lange man schon einen Verein in Ultimate Team hatte, bekam man eine bestimmte Anzahl an Starter-Packs mit Goldspielern.

Die neusten Pitchnotes lassen vermuten, dass diese Packs dieses Jahr ersatzlos wegfallen. (via EA.com)

Einen Tag nach dem Launch der Web App geht am Donnerstag, dem 21. September, auch die dazugehörige Companion App an den Start.

Was ist die Companion App? Die Companion App ist die offizielle EA Sports Begleit-App für Ultimate Team. Sie unterscheidet sich vom Aufbau nur geringfügig von der Web App, ist in ihrer Nutzung und im Zugriff etwas benutzerfreundlicher.

Wer die Companion App bereits installiert hat, darf sich am 21.09. über ein neues Update freuen, was die Inhalte auf EA Sports FC 24 anpasst.

Um welche Uhrzeit erscheinen die Web und Companion App für FC 24?

Leider gibt es seitens EA noch keine genauen Angaben. Erfahrungsgemäß ist der Launch der Web App immer gegen späten Nachmittag oder abends datiert. Wir gehen von einem Startzeitraum von 17:00 bis 21:00 Uhr aus.

Ihr solltet aber ein hohes Maß an Geduld mitbringen, denn aufgrund des enormen Andrangs ist die Seite zum Release extrem überlastet. Das führt dazu, dass die meisten Spieler, Probleme beim Login bekommen und es mehrere Stunden dauern kann, ehe ihr wirklich loslegen könnt.

Wer keine Lust auf dieses Chaos hat, der kann gerne unsere Artikel zum Start der Web App im Auge behalten. Hier werden wir euch mit den neusten Informationen zum Start und eventuellen Problemen versorgen.

Am 22.09. um 00:00 Uhr kommt neben dem Transfermarkt auch der Ball ins Rollen.

Mit Early Access spielt ihr FC 24 eine Woche vor Release

Was ist der Early Access? Der Early Access, oder zu Deutsch: Vorabzugriff, ermöglicht euch, FC 24 schon eine Woche vor dem offiziellen Release, sprich am Freitag, dem 22.09. zu spielen.

Um den Early Access zu bekommen, müsst ihr die Ultimate Edition von FC 24 vorbestellt haben. In den Vorbesteller-Boni befindet sich, neben nützlichen Starthilfen für Ultimate Team, auch der Vorabzugang, der euch dieses Jahr die Chance auf eine exklusive Promo ermöglicht.

Nähere Infos rund um den Vorabzugriff und dem dazugehörigen Event erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel zum Early Access.

Wann genau kann ich mit dem Early Access FC 24 spielen?

Der genaue Startzeitpunkt ist für Spieler auf der Xbox und auf der Playstation 0:00 Uhr. Das heißt, wenn ihr die Ultimate Edition vorbestellt und euch vorher das Spiel heruntergeladen habt, dann könnt ihr um Mitternacht bereits die ersten Partien spielen.

PC-Spieler müssen sich etwas mehr gedulden. Für den PC ist der Startzeitpunkt 5:00 Uhr britischer Zeit, also um 6.00 Uhr morgens deutscher Zeit anberaumt.

Aber nicht nur die Early Access Benutzer können um Mitternacht in den neuen FIFA-Nachfolger reinschnuppern.

Auch als EA Play-Mitglied spielt ihr ab dem 22. September

Was ist EA Play? EA Play ist ein kostenpflichtiger Abonnement-Dienst von EA Sports. Als Mitglied bekommt ihr die Möglichkeit, 10 Stunden Spielzeit in FC 24 zu investieren.

PC-Spieler mit einem EA-Play-Pro-Abo haben sogar den gleichen uneingeschränkten Vorabzugriff wie die Besteller der Ultimate Edition.

Welchen genauen Startzeitpunkt gibt es für EA-Play- bzw. EA-Play-Pro-Mitglieder?

Mit EA Play bzw. EA Play Pro könnt ihr genauso wie mit dem Early Access ab dem 22. September um 0:00 Uhr auf Playstation und Xbox, sowie 6:00 Uhr auf dem PC loslegen.

Wer weder über einen Early Access Zugang verfügt, noch Mitglied bei EA Play ist, dem bleibt noch das offizielle Release-Datum.

Offizieller Release für Standard Edition und Nicht-Vorbesteller

Wann ist der offizielle Release? Das offizielle Veröffentlichungsdatum ist am Freitag, dem 29.09. Hier kommen auch die Vorbesteller der Standard-Edition auf ihre Kosten. Zu diesem Zeitpunkt wird FC 24 auch in den Läden als Disc-Version erscheinen.

Wann genau können Vorbesteller der Standard-Edition FC 24 spielen?

Wenn ihr das Spiel in der Vorbesteller Standard Edition erworben habt und es vorher heruntergeladen habt, dann könnt ihr direkt in der Nacht von 28. zum 29.09. um 0:00 Uhr FC 24 starten und loslegen.

Damit habt ihr alle Daten und Uhrzeiten auf einen Blick.

Wer noch weitere Infos zum Release, aber auch darüber hinaus zum neuen FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 haben möchte, der sollte in unseren Übersichtsartikel zu den wichtigsten Daten und Neuerungen zu FC 24 schauen.