EA Sports FC 24 Early Access: So spielst du den neuen FIFA-Nachfolger schon eine Woche früher

Was bietet euch der Early Access dieses Jahr? Der Vorabzugriff hält dieses Jahr eine Besonderheit für euch bereit. So wird die Nike-Kampagne die erste exklusive Promo sein, die nur für die Vorbesteller der Ultimate Edition gedacht ist.

Bei der Standard-Version fallen verschiedene Boni der Ultimate Edition weg, so auch der Early Access. Eine komplette Übersicht zu allen Preisen und Inhalten der jeweiligen Vorbesteller-Editionen findet ihr in diesem Artikel.

So erhaltet ihr neben 4600 FC Points (früher FIFA-Points), auch einige nützliche Spieler-Items und den Zugang zur ersten Promo in FC 24.

Der Early Access von EA Sports FC 24 erscheint bereits in zwei Wochen, am 22.09.2023. Der Vorabzugriff lässt euch den neuen FIFA-Nachfolger schon sieben Tage vor dem offiziellen Release spielen.

