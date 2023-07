EA Sports FC 24 vorbestellen: Alle Infos zu Boni und Early Access des neuen FIFA

Ab der neuen Saison trägt die FIFA-Reihe einen neuen Namen: EA Sports FC 24. Bestellt die Fußball-Simulation jetzt mit Boni vor.

Der große Paukenschlag ist mittlerweile schon ein paar Monate her: EA Sports und die FIFA beenden ihre langjährige Zusammenarbeit zum Start der neuen Saison. FIFA 23 war also der letzte Teil unter dem Namen. Mit EA Sports FC 24 geht es aber natürlich auch in der Saison 23/24 wieder auf den Fußballplatz. Wir haben alle Infos zu den Editionen, Vorbesteller-Inhalten und Early Access.

EA Sports FC 24 jetzt vorbestellen

Wie gewohnt erscheint EA Sports FC 24 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC. Der Release erfolgt am 29. September. Es wird neben der Standard- auch eine Ultimate Edition geben, deren Inhalte wir euch weiter unten vorstellen.

Die Standard-Edition kostet auf PlayStation und Xbox 79,99€, auf dem PC 69,99€ und auf Nintendo Switch 59,99€. Die Ultimate Edition erscheint auf allen Plattformen, mit Ausnahme der Nintendo Switch, und kostet 99,99€.

Hier könnt ihr die Standard-Edition vorbestellen:

Hier könnt ihr die Ultimate Edition vorbestellen:

Alle Boni, Inhalte und Early Access

Alle Vorbesteller der neuen Fußball-Simulation erhalten Zugriff auf folgende Boni:

Coverstar-Leihprofi-Item (10 Spiele)

2 Ambassador-Leihprofiwahl-Items (5 Partien lang 1 männlicher Profi & 1 weiblicher Profi zur Auswahl)

Freigeschalteter Spielstil-Platz in Clubs

Zusätzliche Persönlichkeitspunkte in der Spieler:innenkarriere

5-Sterne-Coach kann in der Managerkarriere verpflichtet werden

Die Ultimate Edition bietet darüber hinaus noch ein paar weitere In-Game-Inhalte, dürfte aber vor allem wegen des Early Access interessant sein. Bestellt ihr die Ultimate Edition vor, dürft ihr nämlich schon bis zu sieben Tage früher, also am 22. September in Spiel starten. Das steckt außerdem in der teuren Version:

4.600 FC Points

Zugriff auf eine Nike-Kampagne in Ultimate Team ab 22. September

Nike-Kampagne-Leihprofi-Item für Ultimate Team (24 Partien)

Nike x EA SPORTS FC™-Trikot für Ultimate Team

Untauschbares Team-of-the-Week-1-Profi-Item für Ultimate Team

