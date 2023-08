EA Sports FC 24 bringt keine Demo – EA erklärt, warum sie darauf verzichten

Der Start von EA Sports FC 24 rückt immer näher. Eine Demo, in der wir uns die ersten Eindrücke von neuen FIFA-Nachfolger machen können, wird es in diesem Jahr nicht geben. Ein hochrangiger EA-Mitarbeiter hat uns vor einigen Monaten verraten, wieso man darauf verzichtet.

Warum gibt es keine Demo? In einem Interview mit meinMMO vom April 2023 erklärte uns David Jackson, Vizepräsident Brand Marketing EA Sports, dass es in Zukunft keine kostenlosen Demos mehr geben wird. Er begründete diese Entscheidung damit, dass die Inhalte in den Testversionen zu weit vom späteren Endprodukt abweichen würden.

Weiterhin führte Jackson aus, dass es in den Demos nie darum gegangen sei, den Spieler zu zeigen, wie das neue Spiel aussehen werde, sondern vielmehr darum, ein Feedback von den Spielern zu bekommen. Dieses Feedback holt sich EA jetzt ersatzweise über die Beta-Version des Spiels.

Closed Beta ersetzt Demo

Was ist die Closed Beta? Die Beta ermöglicht dem Spieler, ähnlich einer Demo, die ersten Erfahrungen mit der neuen Spielmechanik zu machen.

Im Gegensatz zu einer Demo, wo man zumeist nur ein paar Mannschaften in bestimmten Singleplayer Spielmodi spielen konnte, ermöglicht die Beta ein umfassenderes Spielerlebnis mit einer Vielfalt an Modi und Teams. Sogar die ersten Onlinepartien können in der Beta absolviert werden.

Der große Nachteil der Closed Beta liegt schon im Namen verborgen. “Closed” bedeutet, dass sie generell nicht zugänglich ist, sondern nur für eine bestimmte Anzahl an Spieler vorgesehen ist. In diesem Jahr startete die Closed Beta am 10. August und endet demnächst am 31. August.

Wenn ihr im nächsten Jahr zu den Closed Beta Spielern gehören wollt, solltet ihr euch unseren Artikel zu der Teilnahme als Testspieler anschauen.

Eine Möglichkeit gibt es dann aber doch, um EA Sports FC 24 vor dem Start zu spielen.

Mit dem Early Access schon eine Woche vor Release spielen

Wie könnt ihr EA Sports FC 24 vor dem Release spielen? Um FC 24 doch noch vor dem offiziellen Release am 29. September spielen zu können, braucht ihr den Early Access. Diesen Vorabzugriff erlangt ihr, wenn ihr die Ultimate Edition vorbestellt.

Neben dem Vorabzugriff hält die Ultimate Edition zusätzliche FC Points und ein paar zusätzliche Spieleritems für euch bereit, damit ihr sofort mit einer kleinen Finanzspritze und dem ein oder anderen Star in die neue Ultimate Team Saison starten könnt.

Als besonderen Anreiz hat EA Sports sich etwas für die Vorbesteller der Ultimate Edition einfallen lassen. Zum ersten Mal wird es ein exklusives Event für die Early Access-Spieler geben.

Was haltet ihr von dem Wechsel von Demo zu Closed Beta? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.