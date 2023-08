EA Sports FC 24 Closed Beta startet heute – Alles, was ihr über den Vorabzugriff wissen müsst

Nach diversen Trailern zum Gameplay und Neuheiten in EA Sports FC 24 geht heute die Closed-Beta-Version an den Start. In dieser habt ihr die Möglichkeit, ausgewählte Spielmodi anzutesten.

Leider werden wir nicht alle in den Genuss kommen, den FIFA-Nachfolger schon vorab spielen zu dürfen, denn ihr benötigt für das Spielen einen Code. Aber es besteht noch Hoffnung für euch.

Was euch in der Closed Beta erwartet und wie ihr doch noch an einen Vorabzugriffscode gelangen könnt, erfahrt ihr hier.

Testet euch in der FC 24 Closed Beta durch die Spielmodi

Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die einen FC 24 Vorabzugriffscode erhalten haben, dürft ihr ab heute, den 10. August 2023 gegen 18.00 Uhr anfangen, den FIFA-Nachfolger auf Herz und Nieren zu testen. Das heißt, ihr könnt als eine der ersten darüber berichten, wie sich die Eindrücke aus dem Deep Dive Trailer nun wirklich anfühlen.

Auf reddit gibt es schon Posts von Spielern, die glücklich ihren Code zur Schau gestellt haben. Wenn ihr jetzt denkt, dass ihr dabei die Chance habt, den Vorabzugriff eines anderen Spielers zu klauen, müssen wir euch enttäuschen. Die Codes sind allesamt auf die Accounts der Spieler zugeschnitten.

Einer der auserwählten Vorabtester ist zum Beispiel der User “paddylovescakes”, der sich unter seinem Subreddit noch einmal vergewissert, ob er wirklich einen Closed Beta Code erhalten hat. So heißt sein Subreddit: „Ich habe eine Closed Beta bekommen! Habe ich doch, oder?“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie lange könnt ihr die Closed Beta spielen? Aus den mittlerweile diversen veröffentlichen Benachrichtigungen von EA geht hervor, dass ihr die Vorabversion vom 10. August bis Ende des Monats, den 31. August, spielen könnt. Das sind insgesamt drei Wochen.

Welche Modi kann ich mit dem Vorabzugriff spielen? Die Mails besagen, dass die Spieler viele der aus FIFA bekannten Modi spielen dürfen. Dazu gehören Klassiker wie der Anstoß-Modus und Online-Saisons.

Nicht dabei sind offensichtlich die beliebtesten Spielmodi Ultimate Team und der Karrieremodus.

Werden meine Fortschritte aus der Closed Beta in die offizielle Version von FC 24 übernommen? Die Fortschritte aus Online-Saison oder Online-Koop-Saison werden aller Voraussicht nach nicht auf die offizielle Version übertragbar sein.

Gibt es unterschiedliche Vorbazugriff Codes, mit unterschiedlichen Inhalten? Auf dem Bild eines anderen Subreddits ist eine Abweichung von den üblichen Code-Benachrichtigungen zu sehen. Im Gegensatz zu dem üblichen “EA Sports FC Closed Beta”-Logo ist auf dem Cover der alternativen Mail der Schriftzug “EA Sports Pro” erkennbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In den ersten Sätzen wird deutlich, dass sich bei dem User “u/jeesprr” um einen Teilnehmer der Online-Qualifiers handelt. Im Unterschied zu der Mail von “paddylovescakes” (siehe oben) werden hier die Spielmodi nicht aufgelistet, sondern es wird schlicht von allen Spielmodi in FC 24 gesprochen.

Ob damit auch der Ultimate Team Modus oder der Karrieremodus mit inbegriffen sind, bleibt Spekulation.

Eure Chance auf einen Closed Beta Code für FC 24

Eine Resthoffnung bleibt, denn wir haben für euch die Anleitung, einen solchen Code zu ergattern. Dafür loggt ihr euch zunächst auf eurem EA Account auf ea.com ein. Dann nehmt ihr die folgenden zwei Kontoeinstellungen vor:

Passt auf eure E-Mail-Voreinstellungen an: Unter dem Reiter “Häufigkeit” stellt ihr “Jederzeit” ein, um keine Benachrichtigungen zu verpassen.

Außerdem fügt ihr unter euren bevorzugten Spielen “EA Play”, “EA News” und “FIFA 23” für eure jeweiligen Konsolen hinzu.

Meldet euch bei Electronic-Arts-Spieletests an: In diesem Hub habt ihr die Möglichkeit, euch als Spieletester für EA-Produkte registrieren zu lassen. Folgt dafür den Anweisungen der Website.

Durch diese beiden Schritte steigert ihre eure Chancen, einen von den begehrten Codes abzugreifen.

Wir wünschen euch dabei viel Erfolg.

Aber auch ohne Codes könnt ihr euch bestens auf FC 24 vorbereiten. Schaut dafür in unseren Artikel über die fünf wichtigsten Neuerungen in Ultimate Team.