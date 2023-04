EA Chef David Jackson verrät uns endlich, warum es keine Demos mehr für FIFA gibt

Vor ein paar Jahren hat EA Sports mit der langjährigen Demo-Tradition gebrochen und selbst für das aktuelle FIFA 23 keine Demo mehr veröffentlicht. Wir konnten auf einem Presse-Event in London mit David Jackson, Vizepräsident Brand Marketing EA Sports, sprechen und haben erfahren, warum EA mit den Demos aufgehört hat.

So war das mit den Demos: Bis zum Release von FIFA 20 gab es in der FIFA-Reihe zuverlässig Demo-Versionen, mit denen es vor der Veröffentlichung des finalen Games schon möglich war, in den kommenden Teil rein zu schnuppern. Man konnte die neue Grafik bestaunen, die Gameplay-Änderungen erster Hand spüren und meist kurze Offline-Matches mit einer Handvoll Teams austragen.

Und das Ganze gab es für jeden und sogar kostenlos. Kurz gesagt: Für viele FIFA-Fans war der alljährliche Demo-Release ein heiliger Tag, auf den man regelrecht entgegengefiebert hat. Doch dann der Schock kurz vor dem Release von FIFA 21.

EA hatte angekündigt keine Demo zu veröffentlichen, um alle Ressourcen in die Entwicklung des Endproduktes stecken zu können. Eine damals plausible Erklärung, vor allem weil die Entwicklung mitten in der damals noch frischen Corona-Pandemie stattfand.

Doch selbst in den darauffolgenden Teilen FIFA 21 und FIFA 22 gab es keine Demo-Versionen mehr. Aber weshalb?

Warum gibt es eigentlich keine Demos mehr für FIFA?

Das wollten wir wissen und haben EA Chef David Jackson auf einem Presse-Event in London gefragt, ob es im FIFA-Nachfolger EA Sports FC wieder die Möglichkeit einer Demo geben könnte. Seine Antwort darauf, lest ihr hier:

Ich kann keine zukünftigen Produkte kommentieren, aber ich kann darüber sprechen, was wir mit früheren Produkten gemacht haben. Wir haben vor ein paar Jahren aufgehört, Demos zu entwickeln, basierend auf dem Feedback der Spieler. Es stellte sich heraus, dass es eine ziemlich einschränkende und irgendwie dünne Erfahrung war, die wir liefern konnten. Und während sich das Gameplay im Laufe der Entwicklungszeit weiterentwickelt, war das, was wir in der Demo geliefert haben, eigentlich ganz anders. Wir haben die Demos nicht nur dafür genutzt, um den Spielern zu zeigen, was kommen wird, sondern wir haben die Informationen daraus genutzt, um das zukünftige Spiel anzupassen. Wir machen das jetzt durch Dinge wie offene Betas, wo wir die Leute ermutigen, früh einzusteigen und mit dem neuen Code zu spielen. Und ich denke, das ist eine Praxis, die in der Welt der Videospiele, wirklich robust ist und uns tatsächlich die beste Gelegenheit gibt, die Erwartungen der Spieler dort zu erfüllen, wo sie liegen. David Jackson auf die Frage nach einer möglichen Demo für EA Sports FC.

Wie nimmt man an einer offenen Beta teil? Ganz so „offen” waren die letzten Beta-Versionen von FIFA allerdings leider nicht. So gab es im vergangenen Jahr nur eine Closed-Beta, bei der man sich aufwendig, um einen Beta-Key bemühen musste. Garantiert war dieser jedoch auch nicht und man konnte durchaus leer ausgehen.

Die einzige Möglichkeit FIFA 23 früher zu zocken, war es sich die eine teurere Version des Spiels mit Early Access zu holen. Dann konnte man zumindest die Vollversion ein paar Tage früher spielen.

Was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch eine Demo für das EA Sports FC wünschen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

